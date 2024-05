NewJeans Siap Debut di Jepang, Gandeng Pharrell Williams Ciptakan Lagu Supernatural

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop NewJeans dijadwalkan akan membuat debut resmi mereka di Jepang pada Jumat, 21 Juni 2024. Hari ini, diumumkan bahwa produser rekaman dan penyanyi-penulis lagu asal Amerika Pharrell Williams berpartisipasi sebagai penulis lagu dan komposer untuk single debut Jepang NewJeans mendatang yang berjudul "Supernatural".

Agensi NewJeans, ADOR menyampaikan kabar tersebut pada Senin pagi, 13 Mei 2024. Lagu "Supernatural" akan menampilkan melodi yang membangkitkan nostalgia masa lalu dan berpadu indah dengan vokal emosional para anggota NewJeans.

"Pharrell Williams meninjau kembali ad-lib dan jembatan ikoniknya dari kolaborasi tahun 2009 'Back of My Mind' dengan penyanyi Jepang Manami, yang telah ditafsirkan ulang oleh produser 250 dalam gaya New Jack Swing," kata ADOR.

Pharrell Williams adalah penyanyi dan produser global pemenang banyak Grammy Awards. Pelantun "Happy" itu juga aktif terlibat sebagai perancang busana dan memberikan pengaruh signifikan dalam budaya populer.

NewJeans Debut di Jepang

NewJeans akan melakukan debut Jepang mereka dengan merilis lagu "Supernatural" dan "Right Now" pada Jumat, 21 Juni 2024. Beberapa hari lalu, foto konsep untuk single debut Jepang mereka telar dirilis. Menampilkan dua suasana hati yang berbeda, yang satu adalah liburan musim panas yang tenang dan seperti mimpi, dan yang lainnya adalah supergirl remaja.

Sebelumnya, NewJeans mengumumkan kolaborasi dengan pakar budaya dan seni Jepang seperti Takashi Murakami dan Hiroshi Fujiwara untuk debut mendatang mereka. "Saya adalah penggemar berat NewJeans. Saya akan berterima kasih jika bisa bertemu dengan mereka," kata Takashi Murakami saat mengadakan pameran "Takashi Murakami: MurakamiZombie" tahun lalu di Museum Seni Busan.

Fan Meeting NewJeans di Jepang Sold Out

NewJeans juga akan mengadakan fanmeeting Jepang pertama mereka, “Bunnies Camp 2024,” di Tokyo Dome pada 26 dan 27 Juni 2024. Meski belum melakukan debut di Jepang, tiket fan meeting mereka di Jepang telah terjual habis, meskipun tanggalnya di hari kerja. Namun, banyak tiket yang dibeli oleh calo, yang kini mencoba menjual kembali tiket tersebut dengan harga yang sangat tinggi.

Harga asli tiket berkisar antara 13.000 yen hingga 22.000 yen (atau sekitar Rp 1,3-2,2 juta). Tiket yang dijual calo di situs perdagangan tiket Jepang, dijual seharga 100.000 yen (atau sekitar Rp 10.3 juta).

NewJeans akan merilis album baru pada paruh kedua tahun 2024. Setelah itu mereka berencana untuk memulai tur dunia pertama mereka pada 2025.

ALLKPOP | SOOMPI | THE KOREA TIMES

