Park So Dam Operasi Kanker Tiroid, Kecewa Tak Bisa Ikut Promo Film Special Cargo

Park So Dam. Foto: Instagram/@sodam_park_0908.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Park So Dam mengidap kanker tiroid dan telah menjalani operasi. Kabar ini disampaikan langsung melalui pernyataan resmi dari agensinya, Artist Company pada Senin, 13 Desember 2021.

"Aktris Park So Dam didiagnosis menderita kanker tiroid papiler dari pemeriksaan kesehatan rutinnya, dan dia telah menyelesaikan operasi mengikuti rekomendasi dokter," kata Artist Company dikutip dari Soompi.

Saat ini pemain film Parasite ini tengah menjalani proses pemulihan pasca operasi. Kabar ini juga sekaligus menyatakan bahwa Park So Dam tidak bisa hadir di berbagai kegiatan promosi film terbarunya, Special Cargo. Park So Dam mengaku kecewa tidak dapat hadir dan menyapa penggemarnya.

"Karena Special Cargo yang telah lama ditunggu-tunggu akan segera tayang perdana, aktris Park So Dam sangat kecewa karena dia tidak bisa bersama dengan penggemar yang telah menunggu dan menunjukkan dukungan," kata Artist Company.

Meski lawan main Park Bo Gum di drama Korea Record of Youth ini tidak dapat berpartisipasi dalam promosi, Park So Dam tetap mendukung pemutaran perdana Special Cargo. "Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para aktor dan tim produksi Special Cargo yang juga mengatasi situasi sulit bersama dengan semua orang yang mendukung Special Cargo dan aktris Park So Dam," kata Artist Company.

Park So Dam menjadi pemeran utama di Special Cargo. Film aksi kriminal ini mengisahkan seorang pengemudi berbakat, Eun Ha (Park So Dam) yang memiliki tingkat keberhasilan 100 persen dalam hal melakukan pengiriman khusus. Eun Ha digambarkan sebagai perempuan tangguh dan berani. Ia juga akan melakukan pengiriman secara cepat dan aman dengan harga tertentu.

Namun suatu hari, Eun Ha secara tidak terduga mengambil kargo seorang anak laki-laki bernama Seo Won (Jung Hyun Joon). Film ini akan mengikuti Eun Ha dan Seo Won yang melarikan diri untuk bertahan hidup karena dikejar oleh Kyung Pil, seorang perwira polisi korup yang bekerja sebagai gangster (Song Sae Byuk).

Dalam poster terbaru yang dirilis, Eun Ha terlihat berada di balik kemudi dengan ekspresi khawatir karena ada Kyung Pil yang menghalangi jalannya sambil memegang pistol. "Dia mempertaruhkan segalanya untuk pengiriman khusus yang tidak dapat dikembalikan!" demikian kalimat yang tertulis dalam poster. Film terbaru Park So Dam ini akan tayang perdana pada 12 Januari 2022.

