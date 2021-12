Hidup Jerome Polin Berubah Setelah Bertemu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber dan selebgram, Jerome Polin menceritakan pertemuan pertamanya dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tiga tahun lalu. Mereka bertemu saat Raffi dan Nagita berlibur ke Jepang yang juga menjadi tempat tinggal Jerome selama berkuliah.

"Dulu 2018 sekitar bulan November atau Desember, waktu itu aku masih ingat banget Instagram aku follower belum 100 ribu, (subscriber) YouTube masih 500 ribu mungkin," kata Jerome di kanal YouTube Rans Entertainment yang diunggah pada Sabtu, 11 Desember 2021.

Jerome memang sering diminta untuk berkolaborasi dengan para figur publik yang sedang berada di Jepang, termasuk saat Raffi Ahmad dan keluarga saat itu. Jerome mendapatkan banyak DM dari pengikutnya yang memberitahu bahwa Raffi akan pergi ke Jepang dan memintanya untuk berkolaborasi. Namun permintaan pengikutnya kali ini dirasa mustahil terjadi.

"Aku merasa enggak mungkin dong, aku DM juga enggak mungkin dibaca, emang aku siapa? Tapi tiba-tiba pas aku buka DM ada DM dari centang biru gitu raffinagita1717, aku kaget banget kok di DM, kok bisa," kata Jerome sambil mengingat kembali kejadian itu.

Jerome mengaku senang mendapat DM dari Raffi. Kemudian mereka akhirnya bertemu dan Raffi mengajak Jerome untuk makan bersama. "Pertama kali kita ketemu di restoran Jepang yang (harganya) 300 ribu Yen kayak Rp 30 jutaan, ingat banget aku," kata Jerome.

Mendengar harga makanan di restoran itu, Raffi sempat tidak percaya. Jerome kemudian mengingatkannya melalui judul vlog yang diunggah Rans Entertainment pada Januari 2019, "Traktir 30 Juta Ke Calon Menteri Pendidikan Masa Depan di Jepang!!!!" yang kini sudah ditonton lebih dari 6,5 juta kali.

Sejak vlog tersebut, Jerome semakin dikenal dan mengubah hidupnya. "Dari situ aku ditag sama A Raffi, langsung naik banget aku, (follower) Instagram langsung 100 ribu dan sebagainya, jadi kalau ingat sekarang, tiga tahun setelah itu, benar-benar merubah hidup aku," kata pemilik akun YouTube Nihongo Mantappu itu.

Raffi sendiri mengaku kagum dengan cerita Jerome saat itu sebagai mahasiswa peraih beasiswa yang menjadi Youtuber dan seluruh penghasilannya diberikan kepada orang tuanya di Indonesia. Selain itu, cita-cita Jerome untuk menjadi Menteri Pendidikan juga membuat Raffi salut. Raffi mengaku senang bisa saling mengenal dan melihat adanya kemiripan kisah hidup dengan Jerome.

"Rezeki itu bukan cuma uang dan harta tapi yang namanya silaturahmi itu rezeki yang tidak ternilai, kita enggak pernah tahu ketemu Jerome tiga tahun lalu sampai sekarang kita masih jalin silaturahmi, 10 tahun kemudian kita enggak akan tahu tiba-tiba Jerome lebih sukses 20 kali lipat dari gue," kata Raffi.

Jerome Polin akhirnya bisa kembali bertemu dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada awal Desember lalu. Jerome yang sedang pulang ke Indonesia, menyempatkan untuk datang ke kediaman Raffi dan Nagita untuk pertama kalinya. "Selama kenal, ketemunya tuh selalu di Tokyo waktu mereka lagi liburan. Kali ini gantian, aku yang nyamperin mereka," tulis Jerome di Instagram pada Sabtu, 4 Desember 2021.

Menurut Jerome Polin, sikap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tidak pernah berubah sejak pertama kali mereka bertemu di Jepang. "Dari pertama kali ketemu di tahun 2018, mereka gak berubah sama sekali. Mereka selalu menyambut dengan hangat dan pasti ada buanyak makanan2 enak (perbaikan gizi), dan selalu humble!! I respect them so much!! MANTAPPUJIWA!!" tulis Jerome.

