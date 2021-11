Jerome Polin Akhirnya Pulang ke Indonesia untuk Liburan dan Bikin Konten

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber dan selebgram, Jerome Polin akhirnya bisa pulang ke Indonesia setelah dua tahun tertahan di Jepang karena pandemi. Meski dia baru saja merampungkan studi strata satunya di Jurusan Matematika, Waseda University, Tokyo, Jepang, kepulangannya ini hanya untuk berlibur.

Pemuda 23 tahun ini mengungkapkan kebahagiaannya bisa berkumpul bersama ibu, ayah, dan dua saudaranya. Ia mengunggah foto saat sudah berkumpul dengan seluruh keluarganya. "AKHIRNYA SETELAH 2 TAHUN KANGEN BANGEETTT," tulisnya disertai emotikon 16 hati, di halaman Instagramnya, Sabtu, 27 November 2021.

Terlihat di foto itu, ayahnya, Marojahan Sintong Sijabat, yang berprofesi sebagai pendeta, ibunya, Chrissie Rahmeinsa, dan dua saudaranya, yakni adiknya, Jesferrel Porman Sijabat serta kakak sekaligus manajernya, Jehian Panangian berfoto berangkulan untuk meluapkan rindu. Selama ini, komunikasi mereka hanya melalui video call.

Kemarin, Jerome mengunggah fotonya berada di penerbangan kelas satu ke Indonesia. Kemewahan yang sekarang ia rasakan sejak menjadi Youtuber di kanal miliknya, Nihongo Mantappu, dengan 7,9 juta subscriber. "By the way. kemarin di pesawat ada penampakan beruang rebahan. Silahkan slide buat melihat," tulisnya memamerkan dirinya sedang rebahan di kursinya, Jumat, 26 November 2021.

Konten Matematika Jerome Polin menduduki peringkat pertama trending di YouTube. Foto: Instagram/@jeromepolin.

Jerome menuturkan, selama berlibur di Indonesia, ia akan banyak membuat konten-konten yang seru dan menyenangkan. "Tolong rekomendasiin dong tempat2/aktivitas seru di Indonesia pakai produk Traveloka buat liburan. Ngapain dan ke mana aja ya enaknya," tulisnya sambil memamerkan bahwa liburannya kali ini didukung oleh sponsor.

Unggahan kepulangan Jerome Polin ini menarik rekan-rekannya di kampus, Waseda Boys, para pemuda Jepang yang selalu diajaknya berkolaborasi membuat konten. "Bapak marojahan!!!" tulis Tomoyama. "Waduhh 2 tahun, welcome Jerome," tulis Turah Parthayana, selebgram asal Bali yang juga menjadi Youtuber. Waseda Boys dan Turah berada di naungan manajemen Jehian.

April lalu, Jerome Polin dan Jehian Panangian berhasil masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia. Keduanya membuat perusahaan sendiri, Mantappu Corp.

