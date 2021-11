Serial Korea Hellbound Tayang 19 November 2021, Munculnya Makhluk Supernatural

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Korea terbaru, Hellbound akan tayang di Netflix mulai Jumat, 19 November 2021. Nantinya Hellbound akan menghadirkan enam episode yang mengisahkan tentang kemunculan makhluk dunia lain yang mengutuk manusia ke neraka.

Peristiwa supernatural ini pun menyebabkan kekacauan dan membuat kelompok religius bernama The New Truth semakin berkuasa. Dengan pengaruhnya yang semakin meluas, kelompok ini kemudian berseteru dengan pihak-pihak yang mencoba untuk mengungkap kebenaran.

Menjelang penayangannya, Hellbound mengeluarkan trailer terbaru yang memperlihatkan kekalutan manusia akibat peristiwa supernatural yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah makhluk misterius menjatuhkan vonis kutukan, neraka menjelma di tengah keramaian kota Seoul saat sejumlah makhluk dunia lain muncul dan mencabut nyawa manusia.

Dengan klaim bahwa kejadian supernatural tersebut merupakan peringatan Tuhan bagi para pendosa, kelompok The New Truth semakin menunjukkan kekuasaannya. Pertentangan antara mereka yang dicap sebagai pendosa dengan sekelompok orang yang memuja The New Truth pun semakin menyulut kekalutan hingga menyebabkan perselisihan tajam.

"Hellbound adalah kisah mengenai manusia pada intinya," kata Sutradara Yeon Sang Ho dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 8 November 2021.

Akan ada beragam kelompok yang digambarkan di serial ini sehingga membuatnya menjadi sebuah cerita yang sangat mendalam. Untuk menghidupkan para karakter, Hellbound dibintangi oleh sederet aktor ternama seperti Yoo Ah In sebagai Jung Jinsu yang bertekad melakukan apa pun untuk membuktikan keyakinannya.

Karakternya yang berkarisma dan misterius ikut menambah keganjilan pada peristiwa supernatural di serial ini. Sementara itu, aktris Kim Hyun Joo menggambarkan karakter pengacara Min Hyejin sebagai seseorang yang mempercayai kekuatan Tuhan namun memutuskan untuk memilih berdiri bersama umat manusia.

Park Jung Min memerankan Bae Youngjae yang berjuang untuk menyingkap kebenaran tentang The New Truth demi melindungi keluarganya. Karakter ini digambarkannya sebagai sosok yang membawa unsur otentik ke dalam pandangan dunia Hellbound yang terasa nyata.

Won Jin Ah yang memainkan istri Bae Youngjae, Song Sohyun, menunjukkan reaksi seseorang yang terbenam dalam penderitaan ketika anggota keluarganya mendapat kutukan. “Saya berfokus pada ledakan berbagai konflik batin dan segala perasaan yang muncul,” ujarnya.

Aktor Yang Ik June berperan sebagai detektif Jin Kyunghun yang menyelidiki berbagai kejadian mengerikan di serial ini. Dia menggambarkan perjuangan seorang ayah untuk melindungi anaknya dari segala kekacauan yang terjadi, sekaligus instingnya sebagai polisi.

Hellbound merupakan adaptasi dari webtoon populer yang disutradarai oleh Yeon Sang Ho (Train to Busan, Peninsula) dan berhasil menarik perhatian dunia setelah diputar di berbagai festival film ternama tahun ini, termasuk Toronto International Film Festival, Busan International Film Festival, dan BFI London Film Festival.

