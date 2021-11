Daftar Tayangan Netflix Terbaru Edisi November, Ada Red Notice Hingga Hellbound

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan beragam tayangan baru untuk para pelanggannya di bulan November 2021. Mulai dari film yang dibintangi para aktor Hollywood hingga serial Korea Selatan akan disajikan di bulan ini.

Film yang dibintangi aktor ternama, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan Gal Gadot yang berjudul Red Notice salah satunya. Ada pula serial live action Cowboy Bebop tentang kisah luar angkasa yang diadaptasi dari serial anime yang populer dengan judul serupa dan Hellbound dari Korea Selatan. Berikut adalah daftar tayangan Netflix terbaru edisi November 2021:

1. The Harder They Fall

Film laga ini mengikuti seorang penjahat bernama Nat Love (Jonathan Majors) yang bertekad untuk membalaskan dendamnya. Dia pun membawa kelompoknya untuk mengalahkan sang musuh yang bernama Rufus Buck (Idris Elba), seorang bos kriminal kejam yang baru keluar dari penjara. Bersiaplah untuk menyaksikan aksi koboi yang menarik ini pada 3 November.

2. Red Notice

Film laga dengan selipan humor yang jenaka ini disutradarai oleh Rawson Marshall Thurber. Bertabur para bintang papan atas, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan Gal Gadot, film ini bercerita tentang seorang profiler FBI yang bekerja sama dengan seorang pencuri karya seni yang paling dicari di dunia, demi menangkap seorang penjahat yang selalu selangkah lebih maju. Jangan lewatkan Red Notice yang akan tayang perdana pada 12 November.

3. Cowboy Bebop

Kisah luar angkasa penuh aksi dan bergaya Western ini mengikuti perjalanan tiga pemburu bayaran yang mencoba lari dari masa lalu mereka, sembari mengejar para penjahat paling berbahaya di seluruh galaksi. Namun sejauh apa pun mereka berlari, pada akhirnya masa lalu harus tetap dihadapi. Dalam trailer Cowboy Bebop terlihatkan keseruan aksi Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir), dan Faye Valentine (Daniella Pineda) dalam memburu para kriminal dengan harga yang tepat. Live action Cowboy Bebop akan tayang perdana pada 19 November.

4. Hellbound

Serial Korea karya sutradara ternama Yeon Sang Ho ini menceritakan makhluk dunia lain yang mengutuk dan mengirim manusia ke neraka, di mana hal ini menyebabkan munculnya sebuah kelompok religius baru yang mengusung konsep keadilan Tuhan. Hellbound akan segera tayang pada 19 November.

5. tick, tick…BOOM!

Dibintangi Andrew Garfield dan Vanessa Hudgens, film musikal ini menceritakan seorang komposer musik teater yang memasuki usia 30, di mana ia mencoba menghadapi percintaan, persahabatan, dan tekanan untuk menghasilkan karya hebat sebelum kehabisan waktu. tick, tick…BOOM! akan tayang pada 19 November.

Selain kelima tayangan di atas, masih banyak tayangan menarik lainnya yang akan hadir di Netflix pada bulan November, termasuk Arcane, New World, dan The Princess Switch 3: Romancing the Star.

