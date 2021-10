Keanu Reeves Beri Jam Tangan Rolex Ratusan Juta ke Tim Stuntman Film John Wick

Keanu Reeves and Ali Wong in Always Be My Maybe (2019)

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Keanu Reeves kembali menunjukkan kedermawanannya. Kali ini ia berbagi dengan para tim stuntman di film terakhirnya John Wick: Chapter 4. Aktor berusia 57 tahun ini membagikan jam tangan tipe Rolex Submariner ke para stuntman.

Melansir dari People, Selasa, 26 Oktober 2021, pemberian jam ini dilakukan saat makan malam di Paris pada Sabtu, 23 Oktober 2021. Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo dan Li Qiang adalah nama-nama yang mendapat hadiah jam. Di balik jam yang diperkirakan harga paling murahnya 10 ribu dollar atau setara dengan Rp 142 juta tersebut diukir pesan pribadi untuk setiap individu dari sang aktor.

Jeremy Marinas salah satu stuntman membagikan gambar jam pemberian Reeves melalui Instagram Storynya. Ia menyebut hadiah itu sebagai hadiah terbaik dan mengungkapkan jam yang bertuliskan, "The John Wick Five" bersama dengan pesan, "Jeremy Thank you Keanu JW4 2021."

Kebahagiaan serupa juga dirasakan oleh Bruce Concepcion yang juga membagikannya lewat Instagram Storynya. "Got that new new thank you bro KR," tulis Concepcion.

Akun Instagram keanucreeves.fanpage juga membagikan gambar Reeves yang tertawa bersama tim stuntman. Juga foto saat lima tangan memamerkan jam tangan yang sama. “Ini foto dibalik layar terbaik yang pernah aku lihat,” tulis admin akun tersebut.

Sikap Reeves yang ramah pada penggemarnya juga sempat viral. Seperti Mei 2021 lalu, saat Reeves sengaja membeli es krim agar ia bisa tandatangan di atas kertas es krim itu. Hal ini ia lakukan untuk memenuhi permintaan penggemarnya yang berusia 16 tahun.

Terlepas dari cinta yang diberikan oleh banyak orang padanya, Reeves mengaku tidak tahu. Kepada People 2019 lalu, ia terkejut internet sangat terobsesi dengannya. “Itu, uh, konyol. Well, positifitasnya bagus,” ujarnya saat premiere film Toy Story 4.

Keanu Reeves memang dikenal sebagai aktor yang selalu bersikap baik pada orang. Melansir dari Screenrant, Rabu, 27 Oktober 2021, Reeves dikenal selalu menaruh hormat pada tim stuntman yang bekerja bersamanya. Sutradara John Wick, Chad Stahelski, sebelumnya adalah stuntman yang bekerja bersama Reeves di film The Matrix. Reeves akan kembali hadir sebagai Neo di film The Matrix Resurrections, yang rencananya rilis 22 Desember 2021.

DEWI RETNO

