Medina Zein ke Lukman Azhari: Jangan Memaksakan Diri Mengubahnya, Ikhlaskan

TEMPO.CO, Jakarta - Medina Zein mengaku sudah menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan suaminya Lukman Azhari. Keduanya sudah saling memaafkan dan dan dalam kondisi baik-baik saja.

"Semuanya sudah selesai. Dan kita semua sudah saling memaafkan, dalam hal ini saya menyadari bahwa masalah rumah tangga itu pasti akan selalu ada," tulis Medina melalui Instagram Storynya pada Kamis, 21 Oktober 2021.

Sepekan yang lalu, Medina Zein mengungkapkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Melalui Instagram Storynya, Medina mengunggah sejumlah foto luka di tubuhnya. Ia juga menuliskan panjang curahan hatinya selama lima tahun menjalani pernikahan dengan Lukman Azhari.

Medina sadar bahwa permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya tidak hanya karena kesalahan satu pihak saja, namun keduanya. “At the end we have realized kesalahan bukan hanya dari suami saya tetapi kesalahan saya juga pasti ada,” tulisnya.

Perempuan 29 tahun ini tidak ingin menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian kemarin yang akan hanya menambah rasa kecewanya saja. "Saya sudah terikat dalam pernikahan dan tidak semudah itu membuat keputusan, saya sudah berpikir beberapa hari kemarin sampai akhirnya I've got the answer tidak usah menyalahkan kekurangannya, karena tidak ada manusia yang terlahir sempurna," tulisnya.

Ia juga mengaku tidak akan memaksakan diri mengubah kepribadian suaminya dan hanya mendoakan yang terbaik. “Bagaimanapun saya harus tetap taat, tidak usah memaksakan diri untuk merubah kepribadiannya, cukup motivasi dan doakan untuk kebaikannya karena hidayah itu urusan Allah SWT semata," tulisnya. "Yang harus saya lakukan sekarang adalah bersyukur, bersabar dan ikhlas."

Baik Medina maupun Lukman diungkapnya sudah saling memaafkan. Mereka juga sudah menyelesaikan masalah mereka secara dewasa dan tetap saling memperbaiki diri. “Semua masalah akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. We learn and we’re trying to be a better person as well,” tulisnya.

Di tengah kasus penipuan yang menimpa dirinya, Medina mengaku mengalami KDRT dari suaminya. Medina memperlihatkan luka dan lebam yang dideritanya di tangan, lengan, paha bagian dalam dan wajah. Ia juga mengunggah pesan dukungan dari orang-orang sekitarnya. “Thank you @Lukmanazhari18 for 5 years. Semoga Allah selalu melindungi, karena semua sudah cukup,” tulisnya di Instagram Storynya pada Rabu, 13 Oktober 2021.

Medina Zein menikah dengan Lukman Azhari pada 19 Agustus 2017. Pernikahan dengan adik Ayu Azhari ini berlangsung di sebuah hotel bintang lima di Jakarta Pusat. Sebelum menjadi istri Lukman Azhari, Medina Zein pernah menikah pada 2011 dan punya satu anak. Pernikahan pertamanya kandas karena saat itu usianya masih sangat muda, yakni 19 tahun. Begitu juga dengan Lukman Azhari yang pernah menikah siri sebelum mempersunting Medina Zein. Pada 9 September 2019, Medina Zein melahirkan anak laki-laki, buah cintanya dengan Lukman Azhari.

DEWI RETNO

Baca juga: Unggah Bukti KDRT, Medina Zein: Terima Kasih Lukman Azhari untuk Lima Tahunnya