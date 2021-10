Legenda Mata Hari, Kisah Hidup Penari Erotis dan Agen Rahasia dalam Puluhan Film

TEMPO.CO, Jakarta - Margaretha Geertruida Zelle merupakan wanita keturunan Belanda yang lahir pada 7 Agustus 1876 dan meninggal pada 15 Oktober 1917 di usia 40 tahun. ia dieksekusi mati karena dituduh sebagai agen rahasia Jerman dalam Perang Dunia I. Margaretha kemudian lebih dikenal sebagai Mata Hari, nama panggung yang ia kenakan saat mendaku sebagai penari erotis sekaligus agen mata-mata Jerman.

Berkat hidupnya yang cukup berliku dan tenarnya kisah Mata Hari, sudah banyak sutradara mengangkat kisah Mata Hari ke layar lebar:

1. Mata Hari (1931)

Mata Hari merupakan film drama Amerika tahun 1931 yang disutradarai oleh George Fitzmaurice berdasarkan kehidupan Mata Hari, seorang penari erotis dan mata-mata yang dieksekusi untuk spionase selama Perang Dunia I. Pada film ini tokoh Mata Hari diperankan oleh Greta Garbo.

2. Mata Hari (1985)

Mata Hari 1985 merupakan film biografi Mata Hari, wanita penari erotis sekaligus mata-mata. Film ini disutradarai oleh Curtis Harrington, dan menjadi film terakhir yang ia surtadarai sebelum meninggal pada Mei 2007. Di film ini, Mata Hari diperankan oleh Sylvia Kristel.

3. Mata Hari (1964)

Mata Hari 1964 memiliki versi judul lain yaitu Mata Hari Agente Segreto H21.

Film yang disutradarai JeanLouis Richard dan dibintangi oleh Jeanne Moreau, Jean Louis Trintignant dan Claude Rich ini menggambarkan kegiatan mata-mata Perang Dunia Pertama Mata Hari.

4. Mata Hari, La Vraie Histoire (2003)

Mata Hari, La Vraie Histoire merupakan tayangan film televisi Prancis berdurasi 105 menit yang disutradarai Alain Tasma pada tahun 2002. Skenario film ini ditulis oleh Philippe Collas.

Selain keempat film tersebut, kisah agen rahasia Mata Hari juga dikisahkan dalam film Fall Mata Hari, Der (1966), Mata Hari (1978), Mata Hari (1920), Mata Hari, die rote Tänzerin (1927) (versi judul lain: "Mata Hari" atau "Mata Hari: the Red Dancer"), Caméra explore le temps: Mata Hari, La (1964) (TV), Mata Hari, mythe et réalité d'une espionne (1998), Operación Mata Hari (1968) versi judul lain: "Operation Mata Hari", Dossier Mata Hari (1967), dan Yo no soy la Mata-Hari (1949) versi judul lain: "I'm Not Mata Hari").

DELFI ANA HARAHAP

Baca: 104 Tahun Kematian Agen Rahasia Wanita Mata Hari, Pernah Tinggal di Malang

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.