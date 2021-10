Nyanyi She's Gone, Lengkingan Denden Gonjalez Pukau Juri The Voice of Bulgaria

Deden Gonjalez, peserte The Voice of Bulgaria yang memikat juri saat Blind Audisi. Foto.Youtube

TEMPO.CO, Jakarta - Denden Gonjalez, peserta The Voice of Bulgaria asal Indonesia berhasil membuat para juri terpukau, saat blind audition. Membawakan lagu She’s Gone milik Steelheart, suaranya mampu membuat keempat juri memutar kursi untuknya. Semua juri terpesona melihat lengkingan suara Denden.

Tayangan saat empat juri The Voice terpukau dengan lengkingan suara Denden yang amat tinggi itu bisa dilihat di kanal Youtube The Voice of Bulgaria, ditayangkan Ahad, 10 Oktober 2021. Terlihat, dari mulai bernyanyi, Denden sudah mengambil nada yang amat tinggi sehingga para juri membahas dari balik kursi apakah ia bisa mencapai nada lebih tinggi.

Benar, saat melengking ke lirik, "Forgive me....girl.....," wajah para juri terkesima. Mereka langsung memencet tombol dan membalikkan kursi.

“Perjuangan saya dari dulu di dunia tarik suara membawa saya sampai Bulgaria. Saya hanya ingin terus bernyanyi, menghibur dan membawa nama Indonesia ke penjuru dunia. Bissmillah semoga sentiasa ada jalan,” tulis Denden di halaman Instagramnya, Ahad, 10 Oktober 2021.

Suaranya yang garang dan bertenaga membuat Denden mampu mencapai nada tinggi pada lagu She’s Gone. Ia pernah berduet dengan penyanyi Judika membawakan lagu ini saat diundang tampil di acara Ada Show, Trans7, 23 Agustus 2020. "Kalau lihat penampilannya, Mas Denden hanya butuh sentuhan sedikit kepercayaan diri," ujar Ari Lasso, yang juga hadir di acara itu, mengomentari penampilan Denden.

Denden selama ini berkarier di Malaysia dan dikontrak label rekaman Datu Entertainment. Ia mempunyai single Sendiri, Cintaku dan Cinta Kedai Kopi. “Dan berjuang bersama abang saya @hadi_rumnan,” tulis Denden.

Unggahan Denden tentang audisinya ini dikomentari netizen. “Mantap bro! Teruslah berkarya, Insya Allah ada jalan,” tulis @kaserunsutarman. “Keren kang deden, proud of you kang,” tulis @iamadhewaluyo. “Lebih dari keren ini mah,” tulis @haidhar_real.

Netizen juga ramai berkomentar di akun YouTube The Voice of Bulgaria. “Penampilan ini layak jadi viral seluruh dunia,” tulis @Kalin Kisyov. “Buat saya, ini penampilan terbaik bukan hanya di The Voice Bulgaria tapi seluruh dunia, “ tulis @Simeon Popov. “OMG She’s Gone terbaik, penciptanya akan bangga padamu Denden,” tulis @John Gozal. Denden Gonjalez pun tak luput memberikan komentarnya, memancing orang Indonesia keluar dan mendukungnya. "Mana suaranya yang dari Indonesia,"tulisnya.

DEWI RETNO

