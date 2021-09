Indra Kenz, Crazy Rich Medan, Diperebutkan Anggun dan Titi DJ di The Voice

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha dan Youtuber, Indra Kenz menarik perhatian netizen saat memberikan tambahan hadiah kepada Lord Adi atau Suhaidi Jamaan pada 1 September 2021. Indra memberikan uang Rp 50 juta, jauh lebih banyak dari uang hadiah yang didapat Lord Adi sebagai juara 3 dari Masterchef Indonesia Season 8 sebesar Rp 10 juta.

Indra Kesuma atau Indra Kenz dijuluki sebagai Crazy Rich Medan. Di usianya yang baru 25 tahun, Indra sudah memiliki kekayaan miliaran rupiah. Siapa sebenarnya Indra Kesuma atau Indra Kenz ini?

“Bukan siapa-siapa kok, hanya orang biasa. Lahir di kota kecil dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana. Pernah jadi sales toko bangunan, driver taxi online, ngamen di pinggiran, sampai jadi agen asuransi juga pernah,” tulis Indra di halaman Instagramnya, 22 Agustus 2021.

Di kanal YouTubenya, Indra Kesuma, ia kerap membagikan cara melakukan trading saham dan cryptocurrency. Ia juga sering membuat konten membeli barang-barang mewah mulai dari jam sampai mobil mewah. Serupa dengan konten-konten yang sering ia tampilkan di akun Instagramnya.

Meskti terlihat suka bermewah-mewahan, Indra yang juga CEO dan founder Digital Society Creative, kerap membagikan tulisan motivasi. Ia sering menceritakan perjuangannya dari keluarga sederhana sampai bisa sesukses sekarang ini. Menurut dia, terlahir dengan kondisi keluarga sederhana merupakan keistimewaan baginya.

Indra Kesuma dan Gilang Widaya Permana atau Indra Kenz dan Juragan 99. Foto: Instagram Indra Kenz.

“Karena terlahir dengan kondisi tersebut, mental dan daya juang gua untuk sukses menjadi sangat besar. Seandainya gua terlahir dari keluarga kaya, mungkin gua enggak akan ngotot kerja keras buat sukses,” tulisnya lagi.

Sebagai selebgram, Indra juga berteman dengan influencer, Arief Muhammad. Ia pernah ikut lelang mobil busuk milik korban pinjol yang dilakukan Youtuber itu. "Rp 188 juta. Bungkus Bang," tulis Indra. Lelang ini sendiri, akhirnya dimenangkan oleh Mochamad Chandra Kurniawan, pengusaha dan penggemar otomotif yang menawar Rp 500 juta.

Tidak hanya itu, terinspirasi dari Arief yang membuat ikoy-ikoyan, Indra juga membuat program yang sama. Program berbagi ini ia beri nama ikenz-ikenzan. “Indonesia tidak kekurangan orang kaya, tapi kekurangan orang jujur dan orang baik yang mau berbagi,” tulis Indra di akun TikToknya.

Indra juga pernah ramai dibicarakan karena membeli mobil Tesla Model 3 yang harganya mencapai Rp 1 miliar. Musababnya, Indra mengaku membeli mobil itu ketika sedang iseng tidak bisa tidur sampai jam 3 pagi. “Efek enggak bisa tidur, jadi beli Tesla deh jam 3 pagi, belinya dari tokped (ini beneran ya serius). Jadi keinget mobil pertama gua (Avanza 2007), belinya dengan susah payah bahkan harus nyicil 4 taun. Ehh.. Sekarang beli Tesla 1,5 Miliar langsung Cash, enggak pake mikir #murahbanget,” tulis Indra, 10 Januari 2021.

Selain bermain trading, Indra juga dikenal sebagai pengusaha kuliner. Ia memiliki beberapa usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman seperti Mie Jongkok dan Cafe Literally. Ia juga pernah membuat program Warteg Gratis.

Indra Kenz yang suka bernyanyi ini, pernah ikut kompetisi menyanyi The Voice Indonesia 2018. Diperebutkan oleh Anggun dan Titi DJ, Indra akhirnya memilih masuk tim Titi DJ. Ia juga pernah meraih predikat Best Personality dan Runner Up 1 di ajang Mister Indonesia 2018.

DEWI RETNO

