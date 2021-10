Disney+ Hotstar dan IndiHome Sajikan Ribuan Konten Hiburan Global Hingga Lokal

TEMPO.CO, Jakarta - The Walt Disney Company melalui Disney+ Hotstar bersama layanan fixed broadband milik PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk, IndiHome akan menghadirkan ribuan konten hiburan terbaru bagi para pelanggannya di Indonesia. Pelanggan IndiHome dapat menikmati lebih dari 500 film dan konten eksklusif, serta 7.000 episode konten hiburan global dan lokal yang tersedia di Disney+ Hotstar, mulai 1 Oktober 2021.

Pelanggan IndiHome dapat menikmati berbagai konten hiburan dari Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, dan lainnya, serta program original eksklusif seperti film, serial, dokumenter, dan konten bentuk pendek (short-form) lainnya yang dihadirkan secara eksklusif di Disney+ Hotstar. Beragam konten tersebut dapat dinikmati melalui aplikasi Disney+ Hotstar yang tersedia di smartphone berbasis Android dan iOS, tablet, web, smart-TV, PC dan akan segera hadir di IndiHome TV.

“Kami sangat antusias untuk menghadirkan hiburan tanpa batas kepada para pelanggan IndiHome milik Telkom. Bersama dengan IndiHome, layanan ini akan memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk mengakses ragam konten hiburan yang tersedia di Disney+ Hotstar,” kata Vineet Puri, General Manager, Indonesia, The Walt Disney Company, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 30 September 2021.

Pelanggan IndiHome juga dapat mengakses ragam konten yang akan segera hadir di Disney+ Hotstar, di antaranya Black Widow, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Jungle Cruise, hingga berbagai konten lokal yang akan datang persembahan studio terkemuka di Indonesia. Pelanggan IndiHome juga dapat menikmati serial global favorit para penggemar seperti Loki, The Mandalorian, film Avengers: Endgame, Aladdin, Frozen 2, Luca, serta 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa seperti Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1, Laskar Pelangi, Habibie & Ainun, Pengabdi Setan, Ayat-Ayat Cinta, dan masih banyak lagi.

“Kami sangat senang dapat menghadirkan Disney+ Hotstar di layanan fixed broadband IndiHome yang akan semakin melengkapi program hiburan berkualitas, sejalan dengan komitmen kami untuk memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan dan menjadikan IndiHome TV sebagai one stop entertainment," kata E. Kurniawan, VP Marketing Management Telkom.

Untuk bisa berlangganan, para pelanggan IndiHome dapat menambah layanan add-on Disney+ Hotstar ke paket berlangganan mereka. Selain itu, para pelanggan baru juga dapat mendaftarkan diri mereka ke berbagai penawaran IndiHome lainnya agar dapat menikmati ragam konten global dan lokal yang tersedia di Disney+ Hotstar.

