Serial Spin Off Star Wars, The Book of Boba Fett Tayang 29 Desember 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Serial terbaru dari Lucasfilm, The Book of Boba Fett akan tayang perdana secara eksklusif pada Rabu, 29 Desember 2021 di layanan streaming Disney+ Hotstar. The Book of Boba Fett sempat ditampilkan di bagian end-credit pada episode terakhir musim kedua dari The Mandalorian.

Kabar ini disampaikan melalui akun Twitter resmi Star Wars kemarin. "Kisahnya baru saja dimulai. The Book of @BobaFett, serial original baru, mulai streaming 29 Desember di @DisneyPlus," cuit akun @starwars pada Rabu, 29 September 2021.

The Book of Boba Fett merupakan petualangan Star Wars yang menegangkan, menceritakan kisah seorang bounty hunter bernama Boba Fett dan seorang pembunuh bayaran bernama Fennec Shand.

Keduanya akan berkelana menyusuri bagian underworld dari Galaxy untuk kembali ke padang pasir Tatooine guna menguasai wilayah yang pernah dikuasai oleh Jabba the Hutt bersama kelompok penjahat pimpinannya.

Melansir dari Screen Rant, Boba Fett dan Jabba memiliki sejarah yang berakhir dengan pertumpahan darah di Return of the Jedi. Setelah menyerahkan tubuh Han Solo yang dibekukan dalam karbonit kepada penguasa kejahatan Hutt, dia melanjutkan pekerjaan Jabba sampai terlempar ke lubang Sarlacc selama Luke dan Leia menyelamatkan Han. Pada saat yang sama, Leia mencekik Jabba, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang akhirnya diisi kembali oleh Boba.

The Book of Boba Fett dibintangi oleh Temuera Morrison dan Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy, dan Colin Wilson juga menjabat sebagai executive producer. Karen Gilchrist dan Carrie Beck juga akan mengambil bagian dalam serial ini sebagai co-executive producer, bersama John Bartnicki sebagai produser dan John Hampian sebagai co-producer.

