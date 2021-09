Giring Dibully, Randy Danistha Akui Tak Lagi Punya Nomor Kontaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Giring Ganesha saat ini menjadi sorotan setelah pernyataannya mengenai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia dibully netizen. Perundungan ini merembet ke para personel Nidji, grup musik yang dulu membesarkan namanya itu sebagai vokalisnya. Salah satunya ke Randy Danistha.

Melalui akun Twitternya, Randy Danishta menanggapi pertanyaan netizen. Salah satunya, pertanyaan apakah Randy dan kawan-kawannya tidak malu memiliki teman seperti Giring. “Sejujurnya, saya bahkan tidak punya nomornya dia lagi,” cuit Randy, Selasa, 22 September 2021.

Randy juga menanggapi cuitan yang menyebut apakah anggota Nidji yang lain tidak menyesal kenal dengan Giring. Akun Twitter ini membalas cuitan dari akun resmi PSI_ID yang mengatakan Gubernur Anies Baswedan sebagai pembohong. “Gw Cuma kenal yang 2002-2012 version. Lol,” cuit Randy.

Giring Ganesha selaku Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PSI, mengeluarkan pernyataan yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong. Pernyataan ini dia sampaikan dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial DPP PSI sejak 20 September 2021. Giring menyinggung soal pengucuran dana daerah untuk Formula E. Pembayaran ini juga dicairkan di masa pandemi Covid-19.

Seperti menegaskan kalau ia dan Giring sudah tidak lagi berteman, Randy Danistha mengunggah sebuah meme yang dibuat oleh netizen. Dalam meme yang diambil dari meme yang pernah viral itu, Randy digambarkan berjabat tangan dengan seseorang bernama Salman. Sementara dua foto Giring diberi tanda silang. “Friendship ended with Giring, now Salman is my best friend,” bunyi meme tersebut.

Randy pun tertawa melihat meme buatan netizen ini. Ia bahkan menanyakan siapa yang membuat meme tersebut. “Yang bikin meme ini siapa? kite minting bareng yuk bagi hasil hahahaaaa. #Nidji #NFT #NFTCommunity,” cuit Randy, Rabu, 22 September 2021.

Bukan hanya di Twitter, Randy juga mengunggah meme ini di akun Instagramnya. Unggahannya pun ditanggapi oleh teman-temannya. “Gue ngerti tapi pura-pura enggak ngerti, coba dijelasin,” tulis Jenahara Nasution. “Hahaha wah kaya lo,” tulis Kunto Aji.

Pada 2017 Giring memutuskan terjun ke dunia politik hingga kemudian Nidji vakum setahun. Giring pun akhirnya hengkang. Sempat membuat proyek musik dengan nama lain, personel Nidji memutuskan mencari vokalis baru pada Desember 2018. Sampai akhirnya di Februari 2019 Ubay terpilih menjadi vokal baru tersebut.

