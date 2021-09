Coldplay Umumkan Jadwal Rilis My Universe Kolaborasi dengan BTS

TEMPO.CO, Jakarta - Coldplay mengumumkan tanggal rilis lagu baru mereka yang berkolaborasi dengan BTS. Lagu yang diberi judul My Universe ini akan dirilis pada Jumat, 24 September 2021. Coldplay membagikan kabar ini melalui Instagram Storynya.

“Dua hari sebelum Jumat, rilisnya My Universe dari Coldplay x BTS. Dan kami bisa bilang Coldplayers dan The Army sama semangatnya seperti kami. Ini beberapa tanggal #Myuniverse untuk jadwal kalian,” tulis Coldplay, Rabu, 22 September 2021.

Coldplay tidak hanya membagikan jadwal rilis lagu yang berbarengan dengan peluncuran video lirik resminya. Grup band asal Inggris ini juga membagikan jadwal peluncuran dokumenter Inside My Universe, Ahad, 26 September 2021. Juga ada acara Supernova 7 Mix, Accoustic Version, Senin, 27 September 2021.

Grup banda Coldplay merilis video klip terbarunya berjudul Higher Power pada 6 Mei 2021. Lagu Higher Power ditulis bersama dengan penulis lagu pop Max Martin. Parlophone/Atlantic/Handout via REUTERS

Di halaman Instagramnya, Coldplay juga membagikan video saat Chris Martin bernyanyi bersama tujuh anggota BTS. Mereka menyanyikan bagian reff dari lagu My Universe ini. “#MyUniverse, Coldplay X BTS, keluar Jumat, @bts.bighitofficial,” demikian tulisan pada keterangan yang menyertai unggahan itu.

Coldplay juga mengunggah video lirik dari lagu My Universe. “And they said that we can’t be together, because, because we come from different sides. You are my universe and I just want to put you first,” sebagian lirik yang ditampilkan di video itu.

Pengumuman Coldplay ini disambut antusias dari penggemar Coldplay dan BTS. Nama seperti Audy Item, Tika Panggabean dan Greysia Polii ikut meninggalkan emotikon cinta di kolom komentar Coldplay. “Aku mencium hits nomer satu lagi untuk kedua grup,”” tulis @amra***. “Bangtan dan Coldplay adalah My Universe!” tulis @laug***. “Tidak penggemar BTS, bukan kalian saja yang paling bahagia, kami Coldplayer yang lebih bahagia,” tulis @amirbr***.

BTS tampil di Gedung Majelis Umum PBB. Foto: Twitter.

Coldplay juga membagikan foto mereka berempat berfoto dengan ketujuh anggota BTS. Banyak yang memuji kolaborasi ini, namun juga ada yang kecewa dengan Coldplay. “Kenapa kalian melakukan ini Coldplay, tidak perlulah kolaborasi ini,” tulis akun @_christopher****. “Ayolah Chris, kenapa kamu lakukan itu,” tulis akun @ismail****

Kolaborasi ini diumumkan pada Senin, 13 September 2021 melalui akun media sosial Coldplay dan BTS. Menjadi spesial karena Coldplay dan BTS berada dalam satu studio untuk merekam lagu ini. Momen ini dibagikan lewat video yang diunggah di akun TikTok BTS, Senin, 13 September 2021. “#ColdplayXBTS #MyUniverse Coming Soon,” tulisan di keterangan unggahan video itu. Menurut nme.com lagu ini ditulis oleh Coldplay dan BTS, serta akan dinyanyikan dalam bahasa Inggris dan Korea

Sebelum dengan Coldplay, BTS melakukan kolaborasi di antaranya dengan penyanyi Halsey, Ed Sheeran dan terakhir adalah remix bersama Megan Thee Stallion. Sementara Coldplay diketahui pernah berkolaborasi dengan Beyonce, Rihanna, Jay Z dan Emanuelle Kelly. Lagu My Universe ini nantinya akan dinyanyikan dalam dua versi bahasa Inggris dan Korea.

DEWI RETNO