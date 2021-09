Usai Wawancara dengan Chris Martin, BTS dan Coldplay Rekaman Bareng di Studio

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola asal Korea Selatan, Bangtan Boys atau BTS kembali berkolaborasi dengan musisi dunia. Kali ini BTS berkolaborasi dengan Coldplay untuk lagu yang berjudul My Universe. Nantinya lagu ini akan dirilis pada 24 September 2021.

Kolaborasi ini menjadi spesial karena Coldplay dan BTS berada dalam satu studio untuk merekam lagu ini. Momen ini dibagikan lewat video yang diunggah di akun TikTok BTS, Senin, 13 September 2021. “#ColdplayXBTS #MyUniverse Coming Soon,” tulis keterangan yang mengikuti video itu.

Dalam video TikTok itu terlihat ketujuh personel BTS bersama dengan Chris Martin, vokalis Coldplay menyanyikan bagian reff dari lagu My Universe. Martin terlihat menggunakan hoodie yang bertuliskan ‘BTS Crew’ di belakangnya. Sementara salah satu personel BTS, Jungkook menggunakan hoodie bertuliskan Coldplay di bagian lengannya.

Menurut nme.com lagu ini ditulis oleh Coldplay dan BTS dan akan dinyanyikan dalam bahasa Inggris dan Korea. Single ini menjadi single kedua dari yang diangkat dari ‘Music Of The Spheres’ menyusul kembalinya Coldplay dengan album Higher Power‘, awal tahun ini. Coldplay juga membagikan kabar kolaborasi ini melalui akun media sosial mereka.

BTS. Instagram @bts.bighitofficial.

Dalam keterangan pembelian CD, penggemar akan mendapatkan sampul CD yang berisi lirik lagu yang direproduksi dari tulisan tangan Coldplay dan BTS. CD ini nantinya akan berisi dua track, lagu My Universe dan instrumental dari My Universe. Disebutkan juga untuk setiap penjualan CD, kaset dan vinyl yang dibeli di toko Coldplay, maka Coldplay akan menanam dan memelihara satu pohon, kerjasama dengan rekan mereka di One Tree Planted.

Sementara menurut Soompi, rumor mengenai kolaborasi ini sebenarnya sudah muncul sejak bulan Juli 2021. Namun pihak Warner Music Korea dan Big Hit Music tidak memberikan konfirmasi apapun tentang kabar ini. Pada 9 September 2021, Chris Martin melakukan wawancara dengan BTS membahas tantangan Permission to Dance.

Dalam wawancara yang berlangsung 18 menit itu, BTS berbicara tentang inspirasi yang melatarbelakangi tantangan itu. Mereka juga membicarakan tentang dampak yang mereka rasakan dengan adanya Army, nama kumpulan penggemar BTS, di seluruh dunia. “Sebenarnya tujuan dari tantangan ini untuk memberikan pesan positif kepada orang-orang. Dan kami juga merasa bersyukur, senang dan menerima energi positif itu,” ujar Jimin, salah satu personil BTS>

Martin juga memuji BTS yang telah memberi banyak kebahagiaan untuk banyak orang di masa pandemi ini. Ia juga menghargai kerja keras yang telah dilakukan oleh BTS.. “Aku punya banyak rasa hormat dan cinta pada kalian karena telah melakukan itu,” ujar Martin.

Sebelum dengan Coldplay, BTS melakukan kolaborasi diantaranya dengan penyanyi Halsey, Ed Sheeran dan terakhir adalah remix bersama Megan Thee Stallion.

DEWI RETNO



