Cerita 3 Musisi Indonesia Isi OST Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings

Tiga musisi Indonesia, Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue dalam konferensi pers virtual Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album pada Rabu, 22 September 2021. Foto: Marvel Studios.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga musisi asal Indonesia mendapat kesempatan untuk mengisi soundtrack film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, film keluaran terbaru dari Marvel Studios. Mereka adalah Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue.

Ketiganya mengaku sangat senang bisa terlibat dalam proyek Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album. Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue yang juga menggemari berbagai film Marvel merasa terhormat dan menyebut proyek ini sebagai pencapaian tertinggi dalam kariernya bermusik.

"Ini sangat istimewa dan sebuah kehormatan untuk bisa menjadi bagian proyek besar Marvel. Ini juga menjadi pencapaian tertinggi dalam karier bermusik kami. Sangat luar biasa bisa merepresentasikan dan dipandang sebagai orang Asia," kata NIKI dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 22 September 2021.

Kebahagiaan Rich Brian semakin terasa sejak menyaksikan trailer hingga akhirnya Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings rilis di bioskop Amerika tepat di hari ulang tahunnya. "Ini gila, tepat di hari ulang tahun saya, 3 September. Saya nonton di bioskop, menyaksikan apa yang telah kita kerjakan selama berbulan-bulan di layar yang sangat besar. Yang paling spesial ada nama saya di credit film, saya sangat bangga dan senang tiga musisi Indonesia mengisi soundtrack film Marvel," kata Brian.

Selama menggarap proyek ini, Warren Hue merasa senang dan tidak terbebani. Ia justru menuangkan ide-ide kreatifnya di beberapa lagu yang dibawakannya. "Seluruh proses dalam proyek ini sangat menyenangkan dan seru apalagi dikerjakan bersama produser yang luar biasa. Pembuatan lagunya sangat natural, ide-ide kreatif kami tuangkan di setiap lagu dan sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan yang kami miliki," kata Warren.

Saat pembuatan lagu, Brian mengatakan mereka bertiga tidak mendapat kesempatan untuk menonton filmnya terlebih dulu. Hal ini cukup membuat mereka kesulitan dan harus ekstra menggunakan imajinasi agar lagunya cocok menjadi soundtrack Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings. "Saya tidak tahu lagu yang saya buat untuk apa, jadi saya hanya membayangkan, Shang-Chi seperti ini, (tentang) Ten Rings, superhero Asia pertama," kata Brian.

NIKI mencoba untuk mendalami karakter Xu Xialing yang dikenal kuat dan penuh tekad. Ketangguhan dan kemandirian Xu Xialing menginspirasi lagu-lagu NIKI di Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album. "Saya menempatkan diri saya di posisinya, apa yang ingin dia katakan, apa yang penting baginya, apa pesan yang ingin disampaikan, dia menggambarkan karakter wanita Asia yang kuat," kata NIKI.

Di akhir perbincangan, Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menonton Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings di bioskop. "Filmnya bagus banget banyak adegan keren, ada lagu kita juga anak-anak Indonesia, kami bertiga. Jangan pernah pikir kalau mimpi lu itu enggak mungkin karena ini mimpi yang paling segila-gilanya banget menurut gue dan ini akhirnya mimpinya jadi kenyataan," kata Brian.

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album merupakan kolaborasi Marvel Music/Hollywood Records dan Interscope Records dengan 88rising, agensi terkemuka bagi para penyanyi Asia dan Asia-Amerika di seluruh dunia. Selain dari Indonesia, musisi Asia lainnya yang terlibat antara lain, Anderson .Paak, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, Audrey Nuna, Guapdad 4000, keshi, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake, dan masih banyak lagi.

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan diproduseri oleh Kevin Feige and Jonathan Schwartz, bersama Louis D’Esposito, Victoria Alonso dan Charles Newirth sebagai produser eksekutif. David Callaham, Destin Daniel Cretton, dan Andrew Lanham merupakan penulis naskah untuk film ini. Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 22 September 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

