Lima Film dan Serial dari Berbagai Negara yang Penuh Aksi Mendebarkan

TEMPO.CO, Jakarta - Film yang menyajikan ketegangan di setiap ceritanya pasti akan membuat penonton semakin penasaran. Seperti serial terbaru Netflix, Money Heist Part 5: Volume 1 yang tayang pada 3 September 2021.

Bagi para penggemar Money Heist tentunya masih dibuat berdebar oleh aksi para perampok dengan jumpsuit merah dan topeng Salvador Dali yang ikonik tersebut. Serial asal Spanyol ini semakin menjadi favorit para penonton di berbagai negara karena penuh plot twist, drama, dan tentunya aksi adu senjata dengan musuh yang semakin sulit ditaklukkan.

Sambil menunggu bagaimana nasib akhir Profesor dan geng perampok dalam Money Heist Part 5: Volume 2 yang akan tayang pada Desember mendatang, berikut ini adalah lima film dan serial dari berbagai negara yang penuh dengan aksi mendebarkan. Kelima film dan serial di bawah ini dapat disaksikan di Netflix.

1. Squid Game (Korea Selatan)

Serial thriller persembahan sutradara Hwang Dong-hyuk (The Fortress, Miss Granny, dan Silenced) ini akan mengajak Anda menyaksikan aksi 456 peserta yang mempertaruhkan nyawa mereka demi memenangkan 45,6 miliar won dalam ajang permainan misterius. Perpaduan visual yang penuh warna serta jalan cerita yang penuh ketegangan dan perasaan putus asa menjadi daya tarik utama serial ini. Bersiaplah untuk ikut berdebar menyaksikan Squid Game yang akan tayang pada 17 September 2021.

2. Lupin (Perancis)

Dengan tekad membalas dendam atas ketidakadilan yang dialami ayahnya, seorang pencuri ulung bernama Assane Diop (Omar Sy) merancang upaya perampokan kelas kakap. Berbekal buku pemberian sang ayah yang mengangkat kisah si pencuri lihai dan elegan Arsène Lupin, Assane memperlihatkan berbagai trik yang cerdik dan mendebarkan. Terdiri dari dua season, serial Perancis yang penuh aksi ini semakin menarik untuk Anda saksikan berkat penggambaran masa kontemporer yang diwarnai sisi kecanggihan teknologi serta kondisi sosial budaya seperti rasialisme, masalah kelas, dan kemiskinan.

3. Into the Night (Belgia)

Diadaptasi dari novel The Old Axolotl karya pengarang Polandia Jacek Dukaj, serial fiksi ilmiah-thriller ini menyajikan ketegangan tanpa henti. Sebuah bencana serupa kiamat dikisahkan melanda bumi kala paparan sinar matahari berakibat fatal dan mematikan. Sejumlah penumpang dan kru dalam sebuah pesawat dengan jadwal penerbangan malam hari harus terus mencari jalan untuk bertahan hidup, sembari berpacu dengan waktu dan berhadapan dengan seorang pembajak di atas pesawat. Into the Night menampilkan antara lain pemeran Pauline Etienne, Laurent Capelluto dan Mehmet Kurtulus.

4. The Chestnut Man (Denmark)

Dari negara Denmark, sebuah serial thriller psikologis baru akan tayang pada 29 September 2021. Mengusung genre Nordic noir atau fiksi kelam tentang kriminalitas di dataran Skandinavia, The Chestnut Man berawal saat polisi menemukan jenazah seorang perempuan di pinggiran kota Copenhagen. Di lokasi itu ditemukan pula petunjuk misterius berupa figur lelaki mungil yang terbuat dari kastanye. Seorang detektif muda ambisius bersama rekannya yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut kemudian menemukan petunjuk lain, yang ternyata berhubungan dengan sebuah kasus misterius lain.

5. Rurouni Kenshin The Final (Jepang)

Film yang merupakan kelanjutan dari Rurouni Kenshin The Beginning ini mengikuti kisah seorang pembunuh berdarah dingin di Jepang, Kenshin Shimura (Takeru Satoh). Kenshin yang berjanji untuk tidak membunuh lagi dihadapkan dengan adik iparnya, Enishi Yukishiro, yang ingin membalas dendam atas kematian kakak perempuannya di tangan Kenshin. Perkelahian antara Kenshin dan komplotan musuh serta alur cerita maju-mundur dalam film ini menyajikan ketegangan tersendiri dengan latar kolosal yang menawan.

Baca juga: Lima Rekomendasi Film Komedi Romantis untuk Temani Libur Akhir Pekan