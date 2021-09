Tujuh Rekomendasi Tayangan Netflix untuk Sambut Hari Olahraga Nasional

Seri dokumenter mini, The Last Dance yang mengisahkan perjuangan Michael Jordan menjadi juara NBA. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Hari Olahraga Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 September, Netflix menghadirkan berbagai tayangan bertema olahraga yang dapat membawa penonton untuk mengenal para atlet secara lebih dekat.

Selain itu, dari berbagai tayangan ini penonton juga dapat mengetahui kehidupan mereka di luar lapangan atau sirkuit, menyimak denyut industri olahraga global, serta mengambil inspirasi dari dedikasi dan kedisiplinan para atlet.

Berikut adalah tujuh rekomendasi tayangan bertema olahraga di Netflix yang dapat membuat jiwa sportivitas semakin bergelora:



1. Schumacher



Dokumenter ini mengupas kehidupan salah satu tokoh olahraga paling tenar sepanjang sejarah: tokoh Formula 1 Michael Schumacher yang dikenal sangat tertutup. Schumacher menampilkan sisi-sisi yang selama ini jarang tersingkap berkat sejumlah wawancara langka dengan anggota keluarganya dan footage yang belum pernah diungkap ke publik. Dengan menelusuri sosok yang tujuh kali meraih titel juara dunia ini, digambarkan bagaimana tekad dan obsesinya akan kesempurnaan meluncurkannya ke puncak, termasuk bagaimana ia bersiasat menghadapi keraguan dirinya sendiri. Akan tayang pada 15 September mendatang, Schumacher adalah satu-satunya film yang mendapatkan izin resmi dari keluarga sang mantan pembalap tersebut.



2. Untold: Breaking Point

Untold: Breaking Point merupakan episode terbaru dari seri dokumenter Untold yang mengungkap kisah-kisah menarik dari para atlet. Sisi-sisi yang selama ini tersembunyi dari publik diungkap melalui wawancara eksklusif dan berbagai dokumentasi langka yang disajikan untuk pertama kalinya. Episode terbaru sekaligus terakhir seri dokumenter ini dari sutradara Maclain dan Chapman Way mengangkat kisah petenis profesional Mardy Fish, yang mengenang perjalanannya dalam dekade 2010 untuk menjadi juara sembari diam-diam berjuang mempertahankan kesehatan mentalnya saat ia dirundung gangguan kecemasan.



3. The Last Dance

Seri dokumenter mini ini memaparkan perjuangan Michael Jordan untuk menjadi juara NBA dalam masa terakhirnya bersama klub Chicago Bulls pada tahun 1997, di tengah-tengah deraan berbagai konflik dan tekanan. Selain merekam aksi dahsyat Michael Jordan, sejumlah footage dan wawancara eksklusif dengan berbagai tokoh NBA seperti Scottie Pippen, Dennis Rodman, dan Phil Jackson menjadikan The Last Dance salah satu dokumenter olahraga yang paling menarik. Pada tahun 2020, seri ini meraih Primetime Emmy Award for Outstanding Documentary of Nonfiction Series.



4. Naomi Osaka



Seri dokumenter ini mengikuti kehidupan sang bintang tenis yang namanya meroket setelah ia untuk pertama kalinya meraih juara Grand Slam dalam US Open 2018. Dikenal sebagai pribadi yang pemalu, Naomi menunjukkan beragam sisi dirinya, termasuk bagaimana ia menelusuri akar budayanya dan jati dirinya sebagai petenis top dunia maupun figur idola bagi banyak orang. Tiga episode dalam seri ini membawa penonton mengikuti dinamika Naomi menghadapi kesuksesan, ketenaran, hingga menjaga kesehatan mentalnya.



5. Formula 1: Drive to Survive



Jika kita terbiasa menyaksikan aksi hebat para pembalap Formula 1 di sirkuit, dokumenter ini mengajak penonton untuk melihat kisah-kisah di balik layar yang tak kalah serunya. Akses langka ini memperlihatkan berbagai sisi dari pembalap-pembalap paling laju di dunia, tim manajemen Formula 1, hingga para figur penentu di balik sejumlah tim kelas dunia. Setelah Season 1 dan 2 yang meliputi Kejuaraan Dunia Formula One 2019, Season 3 menunjukkan saat ajang bergengsi ini harus takluk pada pandemi Covid-19 hingga akhirnya dapat meluncur lagi dalam situasi yang berbeda. Jika Anda menggemari persaingan sengit dan pertarungan yang intens, jangan lewatkan Formula 1: Drive to Survive.



6. Pelé



Kisah tentang salah satu pesepakbola paling legendaris ini melingkupi masa 12 tahun yang luar biasa, dari saat Pelé mulai bersinar sebagai superstar pada tahun 1958 hingga ketika ia membawa Brazil menjadi pemenang Piala Dunia pada tahun 1970. Lewat film dokumenter ini, penonton dapat menyaksikan perjalanan karier Pelé, arsip footage yang berharga, dan berbagai wawancara dengan sang mahabintang serta mantan pemain satu timnya seperti Jairzinho atau Jair Ventura Filho dan Roberto Rivellino.



7. Home Game



Seri dokumenter sebanyak delapan episode ini memperkenalkan penonton pada berbagai cabang olahraga tradisional dari seluruh dunia yang unik dan ekstrem, seperti gulat voodoo di Kongo, roller derby di Texas, sampai adu kekuatan dengan aksen budaya di Skotlandia. Dari Filipina, ada aksi menyelam tanpa oksigen yang menunjukkan kehebatan tubuh manusia. Dari Florence, Italia, rugby berpadu dengan mixed martial arts yang eksplosif dan brutal. Sementara itu, dari Jembrana, Bali, hadir aksi seru Makepung Lampit atau tradisi serupa karapan sapi yang dihelat di sawah.

