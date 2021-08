Lima Rekomendasi Film Komedi Romantis untuk Temani Libur Akhir Pekan

Always Be My Maybe. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Menonton film bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi waktu libur akhir pekan. Film bergenre komedi romantis dapat menyegarkan diri dari penatnya pikiran karena pekerjaan yang menguras energi sepekan belakangan.

Kisah cinta yang dibalut dengan komedi mampu menjadi penghibur di saat libur walaupun hanya di rumah. Berikut lima rekomendasi film komedi romantis yang cocok untuk menemani libur akhir pekan:

Friendzone

Film komedi romantis asal Thailand ini menceritakan kisah seorang laki-laki bernama Palm (Naphat Siangsomboon) yang terjebak dalam situasi friendzone dengan sahabatnya Gink (Pimchanok Luevisadpaibul). Selama bertahun-tahun, Palm terus memendam rasa dan bahkan harus berulang kali menyaksikan Gink patah hati karena ulah pacar-pacarnya.

Namun layaknya sahabat sejati, Palm selalu ada untuk Gink kapanpun dibutuhkan, termasuk terbang ke negara lain untuk menghampiri Gink yang sedang galau. Friendzone dapat disaksikan di Netflix.

Always Be My Maybe

Disutradarai oleh Nanatchka Khan, drama komedi romantis yang dirilis pada 2019 ini dibintangi Randall Park dan Ali Wong. Alway Be My Maybe menceritakan kisah persahabatan antara Sasha Tran (ALi Wong) dan Marcus Kim (Randal Park) yang menjadi canggung ketika ada perasaan cinta di antara mereka.

Setelah 15 tahun hubungan mereka renggang, Sasha dan Marcus dipertemukan kembali dalam keadaan yang tidak diduga. Meski awalnya enggan untuk memperbaiki kecanggungan mereka, Sasha dan Marcus akhirnya dapat menemukan benih-benih cinta yang dulu sempat hilang. Marcus pun rela melakukan segala cara untuk merebut kembali hati Sasha, termasuk menghadapi orang ketiga yang masuk di hubungan mereka. Selain Randall dan Ali, drama komedi Netflix ini juga menghadirkan Keanu Reeves sebagai kameo.

Holidate

Dirilis pada Oktober 2020 di Netflix, Holidate disutradarai John Whitesell dan skenario ditulis oleh Tiffany Paulsen. Sloane (Emma Roberts) seorang perempuan muda yang membenci liburan karena penilaian buruk dari keluarga terhadapnya yang tidak memiliki pasangan. Jackson (Luke Bracey) pemain golf muda yang terjebak menghabiskan liburan dengan seorang gadis yang tidak tertarik untuk menjalin hubungan serius.

Sloane dan Jackson tidak sengaja bertemu dan sepakat menjadi holidate, pasangan yang hanya berlaku saat liburan untuk menghindari pertanyaan keluarga. Semakin dalam keduanya saling mengenal, timbul rasa cinta dan mereka harus memutuskan apakah harus menyudahi status holidate dan memulai hubungan yang lebih serius.

The Beauty Inside

Bercerita mengenai Woo Jin (Park Seo Joon) yang mengalami kejadian aneh yang membuat wajah dan tubuhnya berubah setiap bangun tidur. Keadaan ini membuat Woo Jin tidak memiliki banyak teman. Untungnya, ia memiliki sahabat yang memahami keadaannya dan menemaninya setiap saat, yaitu Sang Baek (Lee Dong Hwi).

Sampai akhirnya Woo Jin bertemu dengan Yi Soo (Han Hyo Joo) yang bekerja di sebuah toko furniture. Sosoknya yang cantik, ramah, dan selalu ceria ini membuat Woo Jin jatuh cinta. Cintanya yang begitu besar membuatnya nekat memberitahu Yi Soo tentang kondisi anehnya, meskipun mungkin akhirnya berakibat pada kekecewaan. Di film ini, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik, salah satunya bagaimana cinta sejati tidak mengenal fisik. The Beauty Inside yang dirilis pada 2015 dapat disaksikan di layanan streaming Goplay.

Sweet & Sour

Film komedi romantis ini akan mengisahkan momen-momen realistis dalam hubungan, mulai dari manisnya jatuh cinta hingga masamnya hubungan ketika dihadapkan pada berbagai persoalan. Jang Hyeok (Jang Ki Yong) dan Jung Da Eun (Chae Soo Bin) yang harus menjalani hubungan jarak jauh ketika Jang Hyeok mendapat pekerjaan baru. Kisah cinta mereka yang dulunya manis pun perlahan berubah karena jarak memengaruhi keduanya dalam banyak hal.

Hubungan cinta mereka semakin diuji ketika Jang Hyeok menghadapi godaan dari rekan kerja baru, Han Bo Yeong (Jung Soo Jung), yang menunjukkan ketertarikan padanya. Meski awalnya Jang Hyeok menolak, Bo Yeong terus merayu hingga sukses membuat Jang Hyeok keliru memanggil sang kekasih Da Eun dengan nama Bo Yeong. Sweet & Sour tayang perdana pada 4 Juni 2021 di Netflix.

