Mikha Tambayong, Ayu Dewi, dan Eva Celia Isi Suara Raya and The Last Dragon

Ayu Dewi, Mikha Tambayong, dan Eva Celia menjadi pengisi suara versi Bahasa Indonesia film Raya and The Last Dragon. Foto/Disney+ Hotstar

TEMPO.CO, Jakarta - Mikha Tambayong, Ayu Dewi, dan Eva Celia terpilih menjadi pengisi suara di film Raya and the Last Dragon versi Bahasa Indonesia. Ketiganya dipilih oleh Disney+ Hotstar untuk memberikan pengalaman menonton yang spesial bagi para penggemar di Indonesia.

Aktris, penyanyi, sekaligus legal consultant, Mikha Tambayong sebagai pengisi suara dari tokoh utama Raya, seorang Guardian of the Dragon Gem (Penjaga Permata Naga) dari wilayah Heart. Dalam perjalanannya, Raya akan tumbuh menjadi seorang pejuang tangguh yang memiliki kecerdasan setajam pedangnya.

Mikha Tambayong mengaku ini adalah kesempatan yang telah diimpikannya sejak lama, yaitu sebagai putri Disney. "Aku sangat bangga karena telah dipercaya oleh Disney Indonesia untuk menjadi pengisi suara Raya, putri Disney dari Asia Tenggara pertama dalam film Disney’s Raya and The Last Dragon!" tulis Mikha di Instagram pada Kamis, 20 Mei 2021.

Raya di Film Raya and the Last Dragon/Disney

Presenter dan Aktris, Ayu Dewi akan menjadi pengisi suara dari Sisu, naga terakhir dari Kumandra yang lugu dan lucu namun memiliki kekuatan sihir yang tidak terkalahkan. "Sungguh pengalaman yang baru dan super seru bagi aku untuk ambil bagian dalam film animasi Disney pertama yang terinspirasi dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia!" tulis Ayu Dewi.

Sedangkan penyanyi muda, Eva Celia akan menjadi pengisi suara dari Namaari, seorang pejuang tangguh bertekad kuat dari wilayah Fang yang juga merupakan musuh bebuyutan dari Raya. "Suatu kehormatan bagi saya bisa berkolaborasi dengan Disney Indonesia dan Disney + Hotstar Indonesia untuk film ini," tulis anak Sophia Latjuba itu.

Sebelumnya, Walt Disney Animation Studios mengumumkan berbagai kolaborasi spesial dengan para talenta Indonesia. Penyanyi Via Vallen terpilih menyanyikan original soundtrack dari film Raya and the Last Dragon dalam versi bahasa Indonesia yang berjudul Kita Bisa. Sedangkan Raisa menyumbangkan suaranya sebagai lead vocal dalam lagu Trust Again, kolaborasi dari penyanyi-penyanyi di Asia Tenggara.

Film animasi pertama dari Disney yang terinspirasi dari budaya Asia Tenggara berjudul Disney’s Raya and The Last Dragon akan tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar pada tanggal 4 Juni 2021 mendatang. Film ini menceritakan tentang petualangan Raya bersama para sahabatnya untuk menemukan sang Naga terakhir dari Kumandra.

MARVELA

