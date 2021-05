Maia Estianty Pegang Amplop THR Irwan Mussry ke Al El Dul: Isinya Rp 5.000-an?

TEMPO.CO, Jakarta - Maia Estianty dan Irwan Mussry akhirnya bisa bertemu dengan Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani untuk merayakan lebaran di hari kedua. Pada hari spesial tersebut, Maia dan Irwan telah menyiapkan Tunjangan Hari Raya atau THR yang disimpan di dalaam amplop tebal berwarna cokelat.

"Lebaran hari kedua bersama anak-anak dan yang paling ditunggu sama anak-anak setelah kemarin kami bagi-bagi sembako, sekarang waktunya anak-anak dapat THR dari Daddy-nya," kata Maia Estianty di kanal YouTube Maia AlElDul TV pada Selasa, 18 Mei 2021.

Saat ditanya secara bergantian oleh Maia mengenai harapannya di hari lebaran kedua kali ini, Al, El, dan Dul mengaku sangat menantikan THR. El dan Dul mengatakan THR yang mereka dapatkan tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, namun akan dibagikan lagi kepada karyawannya.

"Dapat THR buat kasih THR juga," kata Dul. "Iya, karena kami sudah ditagih sama anak buah. Nanti dulu, kami tunggu THR dulu baru membagikan THR," kata El.

Maia Estianty bersama keluarganya, Irwan Mussry, Al Ghazali, Dul Jaelani, Alyssa, dan Tissa Biani berlibur ke Bali. Foto: IG Maia Estianty.

Sembari menunggu Irwan Mussry datang membawakan THR untuk mereka, Al El Dul makan bersama dengan keluarga Maia terlebih dulu. Mereka saling melepas rindu dan berbincang seputar kehidupan mereka.

Begitu Irwan Mussry datang, semua yang berada di meja makan langsung menyambutnya dan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Irwan memeluk ketiga anak sambungnya dan tidak ketinggalan sang istri, Maia Estianty.

Lucunya, saat mereka sudah selesai bersantap, Maia menanyakan kepada Irwan Mussry soal THR untuk tiga anaknya. "Honey, honey," kata Maia. "Yes sayang," kata Irwan. "Anak-anak nunggu THR. Dikasih enggak?" kata Maia.

Sambil bercanda, Irwan Mussry seolah tak paham dengan THR yang dimaksud Maia. "THR Surabaya maksudnya? Taman Hiburan Rakyat?" kata Irwan yang kemudian membuat Maia tertawa.

Maia Estianty akhirnya mengeluarkan isi paper bag berisi tiga amplop tebal yang dibawa Irwan. Amplop tersebut adalah THR yang telah disiapkan Irwan Mussry untuk diberikan kepada Al El Dul. "Kok tebal Dad. Ini isinya Rp 5.000-an semua ya?" kata Maia.

Maia Estianty menunjukkan tiga amplop coklat yang disiapkan suaminya, Irwan Mussry. Ketiga amplop itu merupakan THR Irwan Mussry untuk Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani. Foto: tangkapan layar YouTube Maia AlElDul TV

Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani langsung mengucapkan terima kasih kepada Irwan Mussry. "Daddy thank you so much for the THR," kata Al. "Langsung semangat, thank you Daddy," kata El. "Thank you Daddy semoga berkah," kata Dul.

Netizen turut tergiur melihat THR di dalam amplop yang cukup tebal itu. Mereka penasaran dan menebak berapa kira-kira jumlah tunjangan hari raya yang diterima oleh Al, El, dan Dul.

"Amplopnya tebel banget. Kira-kira isinya berapa? Pakai mata uang rupiah apa dollar. Kepo abis," tulis @analutfiany. "Penasaran bunda, segepok isinya berapa ya," tulis @selowbae1224677. "Kalau bukan Rp 10 juta, ya Rp 20 juta. Daddy gitu loh," tulis @sally_0345.

Al El Dul merayakan hari pertama Idul Fitri bersama Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Mereka memang terbiasa berkumpul bersama keluarga Maia Estianty di hari kedua lebaran. Momentum perayaan lebaran hari pertama Al El Dul diabadikan juga di kanal YouTube Maia AlElDul TV yang diunggah pada Minggu, 16 Mei 2021.

