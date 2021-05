Hari ini Ultah Chow Yun Fat ke-66 Tahun, Penjual Dimsum Menjadi Aktor Ternama

TEMPO.CO, Jakarta - Dengan membintangi sinetron The (Shanghai) Bund pada 1980, tidak perlu waktu lama untuk Chow Yun Fat untuk menjadi aktor terkenal di Hong Kong. Sinetron yang mengambil latar belakang tahun 1930-an ini menceritakan jatuhnya seorang gangster di Shanghai.

Chow Yun Fat hari ini berulang tahun ke-66. Chow lahir pada 18 Mei 1955 di Pulau Lamma, Hong Kong. Sebelum menjadi Super Star, ia pernah berjualan sebagai penjual dimsum dan mulai menyiapkan jualannya sejak subuh. Setelah berjualan dimsum ia melanjutkan bekerja di sawah pada sore hari.

Kehidupan Chow mulai berubah ketika pindah ke Kowloon dan mendaftar sebagai bintang iklan yang ia lihat dari surat kabar. Setelah melamar pekerjaan tersebut, Chow diterima oleh TVB yang merupakan salah satu stasiun TV di Hong Kong.

Ketika menandatangani kontrak di TVB, Chow langsung menerima 3 tahun kontrak kerja. Kontrak yang cukup lama untuk hitungan aktor pendatangan baru ini didukung oleh penampilannya yang menarik. Hal ini pula yang membuatnya tumbuh menjadi idola penonton.

Setelah sukses di sinetron The Bun yang merambah di seluruh Asia, Chow merambah menjadi aktor film layar lebar. Menjadi aktor film layar lebar merupakan cita-cita yang sudah ia dambakan sejak awal. Namun usahanya tersebut gagal total setelah bermain di film-film yang memiliki anggaran rendah.

Sukses pertamanya di film layar lebar ketika bekerja sama dengan sutradara John Woo pada 1986 ketika membuat film gangster dengan judul A Better Tomorrow. Film ini juga menjadi film terlaris di Asia dan menjadi tolok ukur film-film yang bertema gangster di Hong Kong.

Untuk ketenarannya di Eropa dan Amerika ketika bermain di film-film seperti, Diary of a Big Man (1988) dan Now You See Love... Now You Don't (1992) atau film romantis seperti Love in a Fallen City (1984) dan An Autumn's Tale (1987). Hal ini juga diperkuat dengan karakter Chow yang merupakan aktor serba bisa.

Chow Yun Fat yang sukses dengan film-film yang di bintanginya, membuatnya menghasilkan banyak uang. Dilansir dari Next Shark, kekayaan Chow mencapai Rp 10,8 triliun. Sejak memulai karirnya pada 1974, Chow sudah membintangi lebih dari 50 judul film dan sinetron baik di Hong Kong maupun Hollywood.

GERIN RIO PRANATA

