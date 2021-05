Perjalanan Cinta Bill Gates dan Melinda Sebelum Akhirnya Berpisah

TEMPO.CO, Jakarta - Bill Gates dan Melinda mengumumkan sepakat untuk bercerai setelah 27 tahun menikah. Melinda Gates mengajukan gugatan cerai dari miliarder sekaligus pendiri Microsoft itu pada Senin, 3 Mei 2021 waktu setempat.

Dilansir dari US Magazine pada Rabu, 5 Mei 2021, Bill Gates dan Melinda pertama kali bertemu pada 1987. Saat itu Melinda baru mulai bekerja di Microsoft sebagai Product Manager. Bill Gates mengajak Melinda kencan beberapa minggu kemudian, dan dia harus menetapkan tanggal dua minggu sebelumnya karena jadwalnya yang padat.

Singkat cerita keduanya semakin lama semakin dekat dan serius menjalin hubungan. Bill Gates mempertimbangkan untuk melamar Melinda dan akhirnya mereka memutuskan untuk hidup bersama. Bill Gates dan Melinda menikah pada 1 Januari 1994 di Pulau Lanai, Hawaii.

Pasangan yang terpaut usia 9 tahun ini dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Jennifer Katharine Gates pada 26 April 1996. Sejak kelahiran Jennifer, Melinda Gates memutuskan untuk mundur dari kariernya dan fokus membesarkan putrinya. Tiga tahun berikutnya, tepatnya 23 Mei 1999 Melinda melahirkan bayi laki-laki bernama Rory John Gates. Anak ketiga, Phoebe Adele Gates mereka lahir pada 14 September 2002.

Bill Gates dan Melinda mendiriak organisasi filantropi Bill and Melinda Gates Foundation pada tahun 2000 yang telah menyumbangkan kurang lebih 53,8 miliar dollar AS untuk berbagai inisiatif mulai dari sistem kesehatan, pencegahan kemiskinan, hingga penanganan pandemi. REUTERS/Kamil Zihnioglu/Pool/File Photo

Meski mundur dari pekerjaannya di Microsoft setelah sembilan tahun, Melinda tetap bekerja dengan Bill Gates. Mereka meluncurkan Bill and Melinda Gates Foundation pada tahun 1994, dan organisasi yang berfokus pada kesehatan global, pendidikan, akses ke informasi digital melalui perpustakaan umum, dan dukungan untuk keluarga berisiko.

"Dalam kasus Melinda, ini adalah mitra yang benar-benar setara. Dia sangat mirip dengan saya karena dia optimis dan tertarik pada sains. Dia lebih baik dengan orang daripada saya. Dia sedikit kurang paham tentang pengetahuan dan imunologi daripada saya," kata Bill Gates dalam serial dokumentasi Netflix.

Tahun 2015, Bill Gates dan Melinda dinobatkan sebagai Time's Persons of the Year bersama musisi Bono, vokalis grup musik U2. "Kami menyadari bahwa kami sangat beruntung dalam bisnis, dan kami ingin memberi kembali dengan cara yang dapat memberikan manfaat terbaik bagi kebanyakan orang,” kata mereka berdua.

Melinda merilis buku inspiratif berjudul The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World pada 2019. Bill Gates dan Melinda melakukan beberapa wawancara saat itu untuk menyoroti kekuatan pernikahan mereka. "Saya selalu tertarik dengan sudut pandangnya dan saya tahu dia selalu tertarik dengan sudut pandang saya, saya pikir terkadang perselisihan kita mempertajam pertanyaan yang kita ajukan satu sama lain," kata Melinda di Facebook Live pada 2019 lalu.

Pada akhirnya tahun 2021, Bill Gates dan Melinda mengumumkan perpisahan mereka. Pasangan ini mengumumkan perceraian mereka via Twitter pada Senin, 3 Mei 2021. Berdasarkan dokumen pengadilan terungkap bahwa mereka memiliki perjanjian perpisahan yang menyatakan bahwa para pihak telah menyelesaikan semua masalah di antara mereka sendiri.

MARVELA

