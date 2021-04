BNN Rilis Lagu War on Drugs, Netizen: Dengar Ini Mending Pakai Narkoba Aja

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Narkota Nasional atau BNN meluncurkan single War on Drugs yang diciptakan oleh Imaniar dan adiknya, Iwang Noorsaid. Video musik lagu itu sudah ditayangkan di kanal Humas News BNN pada 23 April 2021.

Dari keterangan di video itu, peluncuran single itu dihadiri oleh Kepala BNN Petrus Reinhard Golose bersama para pejabat lembaga itu di lapangan Helipad, Balai Besar Rehabilitasi Lido BNN RI, Bogor, Jawa Barat. Tidak dijelaskan kapan peluncurannya, tapi dari akun Instagram Imaniar, perilisan single itu dilakukan pada 24 Maret 2021.

"Para petinggi BNN RI dan jajarannya di bawah komando Kepala BNN RI tampak semangat dan tampil memukau dalam balutan koreografi lagu War On Drugs yang ditampilkan dengan berbagai gaya dan formasi," demikian tertulis dalam keterangan unggahan itu. "Terlihat formasi yang rapi, kompak, dan menarik dalam rangka menggelorakan semangat War On Drugs menuju Indonesia Bersinar," tulis Humas BNN.

Imaniar, penyanyi lawas yang terkenal di pertengahan 1985an membuat beberapa unggaha mengenai lagu yang dinyanyikannya bersama grup rap Neo itu. Salah satunya pada unggahan 24 Maret 2021 saat single itu dirilis secara resmi oleh BNN.

Imaniar. TEMPO/Nurdiansah

"Launching War on Drugs! Terima kasih yang tak terhingga kepada BNN-RI terutama Bapak @petrusgolose88 atas dukungan luar biasa terhadap single War on Drugs. Maju terus BNN-RI, let's War on Drugs!" tulis Imaniar.

Keterlibatan Petrus Golose bersama para pejabat BNN itu, mereka menjadi bintang di video itu. Para pejabat BNN itu membuat formasi barisan segitiga yang dipimpin Petrus. Tarian mereka hanya mengepalkan tangan dan mengayunkannya berulang-ulang dan kaki kanan dihentak-hentakkan ke tanah. Sederhana dan tidak menarik.

Lagu itupun menggunakan lirik yang amat sederhana dan tidak manis. "War on drugs. Everybody war on drugs. Let's war. War on drugs, let's start and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhi narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs," suara Imaniar saat menyanyikannya dengan irama statis.

Alih-alih mendapatkan dukungan, netizen justru menertawakannya single dan video musik ini. Sejak ditayangkan, jumlah yang tidak suka atas video itu lebih banyak yang menyukainya, meskipun terpaut tipis. Terlihat yang tidak menyukainya 964 dan disukai 913.

Komentar netizen setelah menonton video BNN itu lucu-lucu. "Setelah saya mendengarkan lagu ini, mending saya pake narkoba aja sih," tulis Zidan Ardyansyah. "Nah gini dong!! kalo jelek gausah nanggung, MAKSIMAL!" tulis D'dan Ramdhan. "Yang ketangkep suruh denger lagu ini seminggu nonstop pak," tulis Fritz Joee.

Baca juga: Pernah Terjerat Narkoba, Ari Lasso dan 4 Artis Ini Bangkit Lagi