NCT WISH Meluncurkan Foto Baru untuk Debut Lagu Wish

TEMPO.CO, Jakarta - NCT Wish, subunit terbaru dari grup NCT, merilis foto-foto terbaru anggota grup untuk single debut berjudul Wish. Dikutip dari Soompi pada Kamis, 15 Februari 2024, foto-foto terbaru Yushi, Sion, dan Sakuya telah ditampilkan di akun media sosial mereka. "Teaser image: Let’s WISH it up," demikian keterangan yang untuk foto-foto terbaru media sosial NCT WIish.

Tentang NCT Wish



Single debut NCT Wish rencananya dirilis pada 28 Februari 2024 pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Produk yang dirilis pada hari itu mencakup video musik, album digital, album fisik khusus untuk Jepang. Di luar Jepang, termasuk di Korea Selatan, versi fisik dari single debut tersebut akan dirilis pada 4 Maret 2024.

Foto-foto dan jadwal debut NCT Wish bisa dilihat di akun Instagram @nctwish_official. NCT Wish subunit terbaru dari grup NCT yang beranggota enam orang, yakni Sion, Riku, Yushi, Jaehee, Ryo, dan Sakuya. Mereka terpilih setelah mengikuti acara survival dari SM Entertainment yang NCT Universe: LASTART tahun 2023.

Dikutip dari KPop Answers, untuk penggemar di Korea dan di seluruh dunia, SM Entertainment akan merilis album fisik dari single debut NCT Wish pada 4 Maret 2024.

Menjelang perilisan single debut mereka, NCT Wish akan tampil di panggung SMTown Live 2024 SMCU PALACE @TOKYO pada 21 Februari 2024. Single Wish akan dirilis dalam versi bahasa Jepang dan Korea. Untuk melihat lebih lanjut tentang foto-foto dan jadwal debut NCT Wish, penggemar mengunjungi akun Instagram resmi mereka @nctwish_official.



EIBEN HEIZIER | ANTARA

