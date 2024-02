Kabar Bahagia Joshua Suherman dan Clairine Clay Umumkan Kehamilan Anak Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Joshua Suherman dan istrinya, Clairine Clay, mengumumkan kabar bahagia menjelang Tahun baru Imlek. Pasangan ini mengungkapkan bahwa mereka tengah menanti kehadiran anak pertama, melalui Instagram, Sabtu 9 Februari 2023.

Dalam unggahan Instagram, mereka membagikan foto hasil USG sambil menunjukkan perut Clairine yang mulai membesar. "Setiap kali USG selalu lagi bobo nyenyak, izin spill foto kamu bobo ya, nak," tulis Joshua Suherman, dalam keterangan unggahannya, dilengkapi emoji hati berwarna putih.

Iseng mencoba filter di TikTok

Sementara dari unggahan Instagram Story Clairine Clay, kehamilannya diketahui sejak Oktober 2023. Dia menceritakan sempat menggunakan fillter TikTok "When Will I Becone Preggers" sejak Agustus. Filter itu menunjukkan hasil bulan Oktober.

Di bulan September dia menggunakan filter When Will I Get Pregnant. Hasil filter itu menunjukkan October, Baby Girl. Tepat di bulan Oktober, Clarine menggunakan filter yang sama, dan hasilnya kebetulan tepat Oktober.

Memang benar kehamilannya dimulai sejak Oktober namun prediksi jenis kelaminnya sedikit meleset. "Kehamilamku start di bulan Oktober, kebetuan yang aneh banget aja menurutku. Tapi kata filternya baby girl, yang bener baby boy," jelasnya.

Doa dan dukungan dari sesama selebriti

Joshua dan Clairine tesenyum bahagia menunjukkan antusiasme dan kehangatan menyambut kehadiran buah hati pertama mereka. Reaksi positif pun mengalir dari sesama rekan artis yang turut mengucapkan selamat atas kabar kehamilan pertama Clairine.

Mereka juga ikut memberikan dukungan dan doa terbaik untuk keluarga kecil Joshua dan Clairine.

“Congraaats Jojo & Clay.. sehat2 yaaa,” tulis Tasya Kamila.

“Yaaay! Selamat kelen berdua! Sehat-sehat bumil dan baby,” tulis Tika Panggabean

“Selamattt mama @clairineclay dan papa @jojosuherman , happy,” tulis Denny Sumargo.

Reaksi positif netizen

Reaksi positif juga datang dari wargaet. Mereka terkejut dengan kabar bahagia dari pasangan ini. Pasalnya, mereka jarang membagikan unggahan di Instagram selama beberapa waktu. Dibuktikan dengan tanggal unggahan terakhir Clairine sebelum kabar bahagia ini adalah dua pekan yang lalu.

“SUMPAH KAGET BANGET. Tadi kepikiran kak clay karena kok ngerasa udah lama gak lihat postingan kak clay padahal tiap hari buka dan scroll ig tapi gak updatean kk clay yg muncul biasanya tu dpt tiap scroll. BUT NOW!!!! baru buka ig dan postingan kk clay yang MUNCUL PERTAMA + soon will be mama lagi. Selamat dan sehat selalu kak clay, baby, n kak jojo,” tulis @bulan*** di kolom komentar.

Merilis single Tangan Kecil

Joshua Suherman dan Clairine Clay juga membagikan kabar bahagia ini melalui sebuah single yang berjudul Tangan Kecil. Lagu itu diciptakan dan dinyanyikan oleh mereka berdua melalui grup duo, REGUNADA.

Lirik lagunya menceritakan bagaimana keduanya menantikan kehadiran anggota baru di tengah keluarga mereka. Pasangan yang menikah pada Desember 2021 ini memang sempat menunda untuk memiliki anak. Namun kin keduanya sudah menyiapkan diri dengan baik sebelum menjadi orang tua.

