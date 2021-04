Anisa Rahma dan Suami Positif Covid-19, Menyesal Tak Bisa Ikut Berpuasa

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan selebritas, Anisa Rahma dan suami, Anandito Dwi Sepdiawan dinyatakan positif Covid-19. Mantan personel girl band Cherrybelle ini mengaku sedih karena tidak bisa menjalani puasa di awal bulan Ramadan tahun ini.

"Qodarullah, kami berdua positif Covid-19. Sedih, awal Ramadan kita gabisa ikut puasa kaya yang lain," tulis Anisa di Instagram pada Kamis, 15 April 2021.

Sama seperti Anisa, Anandito di Instagramnya mengabarkan kalau mereka berdua positif Covid-19. Tahun ini mereka mengawali Ramadan yang berbeda dari dua tahun sebelumnya selama menjadi suami-istri. "Alhamdulillah ini Ramadan yang ke-3 kalinya bareng istri @anisarahma_12 , bulan dan segala aktivitasnya yang sangat kita nantikan bersama. Tapi qodarullah, ada yang berbeda, saat ini kami berdua positif Corona," tulis Anandito.

Anisa Rahma dan suaminya, Anandito Dwi dinyatakan Positif Covid. Instagram

Keduanya sama-sama mengunggah foto yang sama, yakni Anisa dan Anandito berada di samping jendela terbuka dengan sinar matahari yang menyoroti mereka. Pasangan ini berharap bisa kembali menjalankan ibadah puasa seperti tahun-tahun sebelumnya. "Doain kita yaa...semoga bisa bareng-bareng seperti yang lainnya bisa berpuasa di Bulan Suci ini...yuk kita maksimalkan ibadah lainnya walau cuma di rumah aja," tulisnya.

Rekannya di Cherrybelle, Ryn ikut mendoakan kesembuhan Anisa dan Anandito. Tak ketinggalan Ryn mengingatkan keduanya untuk memperhatikan makanan yang dimakan dan melakukan kegiatan yang bisa membantu mereka agar cepat pulih. "Get Well Soon Ncibbb dan Dito ! Semoga cepet pulih ! Rajin minum vitamin, makan 4sehat 5sempurna dan rajin jemur pagi-pagi," tulis Ryn di kolom komentar.

Anisa Rahma resmi menikah dengan Anandito Dwi Sepdiawan pada Minggu, 16 September 2018 di Masjid Junudurrahmah Kodiklat TNI AD, Bandung, Jawa Barat. Keduanya memutuskan untuk menikah setelah menjalani taaruf selama tiga bulan.

MARVELA

