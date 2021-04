Niat Wakaf Al-Quran, Bertrand Antolin Malah Dapat Respons Negatif

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter, Bertrand Antolin berniat untuk membagikan Al-Quran kepada umat Islam di Ramadan kali ini meski beragama Kristen. Namun niat baik Bertrand yang menunjukkan sikap toleransi cukup tinggi ini justru mendapatkan respon negatif dari sejumlah pihak.

"Menyambut Bulan Suci Ramadhan, aku ada amanah dari temen-temen untuk melanjutkan wakaf Al Quran. Buat temen-temen yang ada titik yang membutuhkan Al Quran monggo di-DM yaa," tulisnya di Instagram pada Senin, 12 April 2021.

Dari unggahannya terlihat tumpukan 550 Al Quran dengan berbagai ukuran. Ia melakukan ini semata-mata ingin membantu menyalurkannya supaya tepat sasaran. "Ini khusus buat adik-adik yang yatim atau dhuafa yang belum punya Al Quran. Mohon diikuti syaratnya yaa ini amanat soalnya.. jangan cuman karena pengen, kamu meminta jatah orang yang bener-bener ga punya," tulisnya.

Aktor Bertrand Antolin mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif melalui Partai NasDem pada Pemilu 2019. Pendaftaran bakal caleg ke KPU diwarnai dengan nama-nama tokoh publik dan artis. Dok. TEMPO

Banyak yang memuji aksi Bertrand ini namun beberapa netizen justru menunjukkan rasa tidak senang terhadap aksinya mewakafkan Al-Quran. "Ada kata-kata yang bijak, ada yang mendoakan namun ada juga kata-kata yang menyakitkan. Saya bukan manusia yang baik tapi setiap hari saya berusaha belajar menjadi lebih baik. Thank you for all your love, your comments," tulisnya di Instagram pada Jumat, 16 April 2021.

Bertrand dianggap riya, perbuatan dengan sengaja memperlihatkan atau mempertunjukkan amal kebaikan atau ibadah agar dilihat orang lain. "Kok riya... Lebih baik tak dipublikasikan," tulis akun @aprianto2787. Komentar tersebut langsung ditanggapi oleh Bertrand. "Kalau anda mampir ke Instagram saya, anda bisa lihat itu adalah titipan teman-teman kepada saya, saya post karena minta bantuan followers saya agar membantu mencarikan titik-titik yang membutuhkan Al-Quran tersebut dan memprioritaskan anak-anak yatim yang belum punya Al-Quran. Terima kasih atas komen anda," tulisnya.

Ada pula yang menyinggung agama Bertrand. "Sesungguhnya sia-sialah orang yang nonmuslim memberikan bantuan atau berbuat baik kepada orang karena dia bukan Islam. Tapi ini contoh yang baik," tulis @miftahuddinlova.

Merasa tindakan Bertrand tidak salah, para sahabat dari kalangan selebriti ikut memberi semangat dan pujian. "Ur still the best person kokooohhh," tulis Intan RJ. "Ko I’m so proud of you! Selalu nge-fans dan bangga dari dulu.. sehat-sehat ya orang baik," tulis Zee Zee Shahab.

Ini bukan pertama kalinya Bertrand Antolin terlibat dalam mewakafkan Al-Quran. Tahun lalu bersama sahabatnya, Dewi Sandra, Bertrand mewakafkan 3.400 Al Quran. Hal tersebut mendapat pujian dari netizen.

MARVELA

