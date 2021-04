Kisahkan 2 Perempuan Mantan Tapol, Film You and I Tayang di Bioskop Online

Kaminah dan Kusdalini dalam film You and I. (Dok. Bioskop Online)

TEMPO.CO, Jakarta - Bioskop Online resmi merilis konten orisinil terbaru, film berjudul You and I. Bekerjasama dengan KawanKawan Media, You and I bercerita tentang Kaminah dan Kusdalini, dua sahabat yang dipertemukan di penjara.

Film ini akan menunjukkan bagaimana Kaminah dan Kusdalini mengenang kehidupan pahit mereka sebagai mantan tahanan politik pada 1965 lalu dan berusaha tak melupakan sejarah kelam yang pernah mereka lewati. Dikemas menjadi sebuah film dokumenter, film You and I dapat disaksikan di aplikasi Bioskop Online sejak 9 April 2021.

Film yang disutradarai oleh Fanny Chotimah ini berhasil menyabet berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri. Film You and I memenangkan Film Dokumenter Panjang Terbaik dari Festival Film Indonesia 2020. Selain itu, You and I juga memenangkan penghargaan luar negeri seperti Asian Perspective Award dari 12th DMZ International Documentary Film Festival dan terpilih mendapat Official Selection di Asian Vision dari Singapore International Film Festival 2020.

Lewat film yang mampu menguras air mata penonton ini, Fanny Chotimah ingin menyuarakan keadilan, bahwa apa yang dialami Kaminah dan Kusdalini adalah bentuk ketidakadilan, yang mungkin dialami siapa saja. Kisah mereka adalah sebuah ironi kehidupan.

Kaminah dan Kusdalini dalam film You and I. (Dok. Bioskop Online)

“Saya percaya pada keadilan dan kemanusiaan. Banyak perasaan yang tertuang dalam film dokumenter ini, termasuk rasa kehilangan di saat salah satu dari mereka pergi lebih dulu. Semua perasaan ini sangat manusiawi, dan ini adalah kami, Anda dan saya. Film ini bukan hanya tahun terakhir hubungan mereka, tetapi juga tahun terakhir kehidupan mereka,” katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 13 April 2021.

Ajeng Parameswari selaku President Digital Visinema Group menuturkan bahwa Bioskop Online sangat mengapresiasi karya-karya anak bangsa dan menjadi wadah para sineas Indonesia untuk membagikan karya mereka dalam berbagai format. Mulai dari film panjang, film pendek, hingga film dokumenter. Salah satunya adalah film You and I yang sudah terbukti meraih beragam penghargaan baik di dalam negeri maupun internasional.

“Kami melihat You and I sebagai sebuah dokumenter berkualitas yang begitu humanis dalam menceritakan kisah Mbah Kaminah dan Mbah Kusdalini, yang sudah hidup bersama selama 50 tahun sejak mereka keluar dari penjara. Harapan kami adalah bahwa film You and I bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, bisa sama-sama mengapresiasi, dan meneruskan semangat juang Mbah Kaminah dan Mbah Kusdalini,” kata Ajeng.

Film You and I telah dirilis di aplikasi Bioskop Online, layanan TVOD (Transaction Video On Demand) dengan tiket seharga mulai dari Rp 10.000,-. Saat ini aplikasi Bioskop Online juga sudah bisa diunduh melalui App Store dan Google Play Store.

MARVELA

