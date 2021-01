Rose Nyanyi Lagu Gone untuk Pertama Kali di Konser Virtual BLACKPINK: THE SHOW

TEMPO.CO, Jakarta - Personil BLACKPINK, Rose BLACKPINK menampilkan lagu solo pertamanya berjudul Gone di konser virtual BLACKPINK: THE SHOW. Penampilan solo Rose BLACKPINK pada konser yang digelar Ahad 31 Januari 2021 itu menarik perhatian penggemar. "Rosé performed her new song "GONE" for the first time! @BLACKPINK #ROSÉ," kata akun @WorldwideBLINK sambil menampilkan potongan gambar Rose yang sedag bernyanyi solo pada 31 Januari 2021.

Akun lain, @unnikink_211 menambahkan bahwa ia sampai menangis karena bahagia ketika mendengar Rose menyanyikan lagu itu. "IM CRYING FOR HAPPINESS !! GONE BY ROSÉ, ROSÉ DEBUT ON THE SHOW," kata akun itu.

Penampilan Rose di konser virtual BLACKPINK itu membuat namanya menjadi trending topik di Twitter pada Ahad sore. Sebanyak 346 ribu tweet memasang tagar #ROSE di Twitter.

Rose BLACKPINK saat tampilkan lagu Gone pada The Show/Twitter

Awal pekan ini YG Entertainment, yang menaungi BLACKPINK, mengumumkan rencana debut solo Rose Blackpink. Teaser lagu Gone itu pun sudah dirilis di akun resmi Youtube BLACKPINK dan hingga Ahad 31 Januari ini suah ditonton sebanyak 31,39 juta akun.

Konser BLACKPINK: THE SHOW ramai dibicarakan di Twitter. Penampilan Rose dan teman-temannya benar-benar sudah dinantikan para penggemar. Anda ikut menikmati penampilan konser BLACKPINK secara virtual itu?