Maia Estianty Dua Kali Positif Covid-19, Gara-gara Pelukan dan Beda Gejala

TEMPO.CO, Jakarta - Maia Estianty menyampaikan dia positif Covid-19 untuk kali kedua. Ibu tiga anak ini menceritakan pengalaman terinfeksi virus corona yang kedua berbeda dari sebeumnya.

"Kalau yang sekarang sedikit lebih bergejala dibanding yang dulu," kata Maia Estianty di kanal YouTube Maia AlElDul TV pada Jumat, 9 April 2021. Saat dinyatakan positif Covid-19 yang kedua ini, Maia langsung menjalani isolasi mandiri selama lima hari. Kemudian di hari keenam hasil tes menunjukkan negatif.

Seperti pengalaman pertama, hasil Cycle Threshold Value atau CT Value sama-sama tinggi. Saat positif Covid-19 yang pertama, CT value Maia di angka 29, dan sekarang CT value 27. CT value merupakan diagnosis materi genetik virus yang terkecil dari sampel lendir hasil swab.

Maia Estianty mengatakan gejala yang dia alami saat dinyatakan positif Covid-19 yang kedua ini adalah tenggorokan gatal. "Enggak gatal banget. Aku pikir biasa saja, ternyata itu adalah gejala Covid," katanya. Diagnosa ini diketahuinya saat melakukan swab PCR rutin sekali seminggu sebelum tampil sebagai juri Indonesian Idol.

Hasil swab PCR menunjukkan Maia Estianty positif Covid-19 sehingga dia harus absen dari penjurian Indonesian Idol. Maia menduga terpapar Covid-19 dari orang yang pernah dia peluk.

Kiky Saputri. Foto: Instagram.

"Aku bertemu orang kemudian aku peluk. Ternyata dia positif Covid-19," kata Maia Estianty. "Jadi pada akhirnya aku juga terkena walaupun tidak berat. Gejalanya super ringan banget. Alhamdulillah dua kali dikasih gejala ringan.

Serupa dengan Maia Estianty, komika Kiky Saputri juga positif Covid-19 untuk kedua kalinya sebagai orang tanpa gejala atau OTG. Kiky menceritakan pengalaman terinfeksi virus corona saat tampil dalam podcast Deddy Corbuzier. Ketik Deddy menanyakan kabar, Kiky menjawab dia dua kali terpapar Covid-19.

Kiky heran lantaran dari dua kejadian tersebut, pacarnya tidak tertular. Padahal mereka cukup intens bertemu. "Anehnya om, pacar aku enggak (positif Covid-19)," kata Kiky Saputri di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Sabtu, 10 April 2021. Deddy menduga kekasih Kiky baik-baik saja karena mereka tidak melakukan apa pun yang memungkinkan transmisi virus.

Dari seluruh timnya, termasuk videografer dan asisten, hanya Kiky Saputri yang positif Covid-19. Deddy Corbuzier menyimpulkan Kiky tidak menyebarkan virus ke orang di sekitarnya. Gara-gara terinfeksi virus corona, Kiky harus menunda seluruh pekerjaannya selama dua minggu dan menjalani isolasi mandiri.