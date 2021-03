Via Vallen Curhat Kegilaan Fans, Ada yang Mengaku Jadi Suaminya

Postingan foto Via Vallen di akun Instagram Manchester United hanya dapat dilihat oleh pengguna Instagram yang berbasis di Indonesia. Instagram/@viavallen

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Via Vallen mengaku banyak kejadian tak terduga yang dilakukan oleh fans fanatiknya hingga membuatnya cukup khawatir. Tidak sedikit yang menganggapnya sebagai milik pribadi bahkan istrinya.

"Banyak banget (yang ngaku suami), kayak misalnya aku abis bikin story apa gitu, seolah-olah dia itu kayak ngobrol sama aku. Makanya kadang-kadang aku males bikin Story tapi pas aku enggak update di social media yang fans beneran itu nyariin, kasihan terus akhirnya ya aku posting," katanya di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Rabu, 17 Maret 2021.

Ia menerima banyak Direct Message dari para penggemar fanatiknya yang selalu menyebutnya sebagai istri. Tidak hanya itu, Via Vallen mengungkapkan pelaku pembakaran mobilnya yang terjadi pertengahan tahun lalu itu juga mengaku sebagai suaminya. Perempuan dengan nama lengkap Maulidia Octavia ini bahkan geram jika oknum-oknum seperti itu disebut sebagai fans.

"Ya 'Aduh istriku kamu sudah pulang ya, aku nunggu dari tadi kamu enggak ada kabar', geli tahu, enggak. Jangankan yang di tulisan, itu katanya yang bakar mobilku itu tetangga-tetangga aku bilang katanya aku juga istrinya. Makanya aku enggak terima kalau dia dibilang fans, enggak terima banget aku," katanya.

Penyanyi 29 tahun ini memiliki fans yang tergabung dalam Vyanisty. Ia mengaku justru Vyanisty yang selama ini menjaganya bukan mempersulitnya. Parahnya lagi ada yang berpura-pura sebagai Via Vallen dan menjalin hubungan dengan seseorang selama berbulan-bulan. "Bukan ngaku lagi tapi dia pacaran sama Via Vallen, tapi Via Vallen-nya palsu. Sampai ke rumahku cowo itu, ke rumah dia nangis-nangis karena enggak direspon, 'kenapa akhir-akhir ini kamu enggak ngerespon aku'," katanya.

Kejadian ini terjadi sekitar 4 tahun lalu. Pria tersebut yang diketahui sebagai bagian dari aparat mengira selama ini berpacaran dengannya dan mentransfer sejumlah uang ke seorang wanita yang mengaku sebagai Via Vallen. Via Vallen heran bagaimana bisa pria tersebut tertipu dengan akun bodong yang mengaku sebagai Via Vallen.

"Di Facebook pakai nama akunnya Via Vallen, datanya semua Via Vallen, yang gilanya lagi kok bisa cowok ini percaya padahal enggak pernah lihat mukanya pas video call," katanya.

