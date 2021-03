Foto Via Vallen Muncul di Instagram Manchester United: Aku Pancen Tresno Awakmu

Akun Instagram Manchester United menampilkan foto Via Vallen saat mengenakan jersey MU. Foto: Instagram MU

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Via Vallen menjadi sorotan setelah fotonya muncul di akun Instagram resmi klub sepak bola Manchester United. Foto tersebut diunggah pada Sabtu, 13 Maret 2021, dan menghebohkan warganet Indonesia.

Dalam foto tersebut, Via Vallen sedang bernyanyi dengan mengenakan seragam klub dengan julukan Setan Merah itu. Via Vallen tampil dengan rambut terurai, berkacamata, makeup tipis, sambil memegang mikrofon.

Menariknya, keterangan foto tersebut menggunakan Bahasa Indonesia dan sepenggal lirik lagu Sayang yang berbahasa Jawa. "Seperti lirik dari salah satu lagu andalannya: Sak tenane aku iki pancen tresno awakmu. @ViaVallen yo pancen tenanan tresno karo MU," tulis keterangan foto tersebut.

Foto Via Vallen di akun Instagram Manchester United itu disukai lebih dari 560 ribu akun dan mendapatkan puluhan ribu komentar yang didominasi warganet asal Indonesia. Komika, Pandji Pragiwaksono turut memberikan komentar bangga sebagai sesama orang Indonesia bisa dilirik klub sepak bola asal Inggris. "Mantap market Indonesia langsung bergejolak," tulis Pandji.

Melihat fotonya ada di Instagram Manchester United, Via Vallen mengunggah kembali gambar tersebut di akun Instagramnya dan memberi dukungan pada klub sepak bola favoritnya yang tengah berlaga di Liga Inggris. "Wah MU mendadak koploan nih. Bisalah ke pucuk. Yuk gas pucuk lagi," tulis Via Vallen di Instagram pada Sabtu, 13 Maret 2021.

Netizen berharap ini menjadi awal baik untuk Via Vallen semakin populer dan tidak menutup kemungkinan bisa memperkenalkan langsung lagu berbahasa Jawa kepada klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu. "Sebuah bentuk penghormatan mewakili seluruh fans @manchesterunited di Indonesia, Thank kak @viavallen yuk koploan," tulis @yzawair__. "Cusss mbakk.. goyangkan Old Trafford pake lagu Sayang," tulis @princesspopkoplo. "Gak kebayang pemaen MU kalo joget koploan gimana, biar lebih mantul gimana kalo langsung ajarin kesana teh," tulis @noviale01.

