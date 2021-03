Dua Bulan Kaesang Ghosting, Felicia Tissue Dapat Dukungan dari Orang Terdekat

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Kaesang Pangarep dengan Felicia Tissue yang sudah terjalin selama 5 tahun kandas. Dari penuturan ibunda Felicia, Meilia Lau, Kaesang yang berencana menikahi Felicia bulan Desember 2020 sudah sejak dua bulan lalu tidak ada kabar, menghilang alias ghosting.

"Janjimu akan menikah dengan anak saya. Di bulan Desember 2020. Saya ada buktinya semua yah. Anak saya menunggu dengan hati setianya. Di bulan Januari di tanggal 13 -2021 katanya dirinya kok kaya aneh. Dan dia menghilang! Kami hanya bingung ada apaaaaaa..." tulis Meilia di Instagramnya pada Sabtu, 6 Maret 2021.

Akibatnya kata ghosting menjadi trending di Twitter Indonesia bersamaan dengan nama Kaesang dan Felicia. Istilah ghosting cukup terkenal di kalangan anak muda yang diartikan sebagai menghilang secara tiba-tiba tanpa kabar atau penjelasan. Istilah ghosting umumnya terjadi selama kencan, terutama setelah kencan pertama. Tetapi ghosting bisa juga terjadi pada teman bahkan pasangan.

Baca juga: Siapa Nadya Arifta, yang Diduga Menggeser Felicia Tissue di Hati Kaesang?

Kaesang Pangarep dan kekasihnya, Felicia Tissue. (Instagram -@kaesangp)

Akun Instagram Felicia sejak pertengahan Februari lalu tiba-tiba menghilang dan tak lagi bisa diakses. Ia diduga menutup diri akibat hubungannya dengan Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, berakhir. Sejak Kaesang tidak lagi menghubungi Felicia, Meilia menunjukkan dukungannya sebagai seorang ibu. Hal ini terlihat ketika perayaan Hari Valentine, 14 Februari 2021 lalu.

"Happy Valentine's day my lovely daughter. Begitu banyaknya orang yang menyayangimu, anakku, karena kebaikan dan ketulusan hatimu! Tanamkan teras kebaikan dalam hidupmu. Karena itulah tabungan yang akan Tuhan kembalikan untuk bekal hidupmu," tulisnya.

Meilia juga seperti mengisyaratkan bahwa kondisi mental Felicia menurun sehingga ia memberikannya dukungan untuk tetap kuat mengatasi masalah yang ada. "Kamu terlalu polos dan suci, tapi mummy percaya kamu gadis kecilku yang kuat! Karena tangan Tuhan memegangmu erat dan akan selalu menjagamu!" tulisnya.

Bisa dipahami kondisi mental Felicia yang terluka. Selama lima tahun memacari gadis yang menetap di Singapura ini, Kaesang tak pernah menutupinya. Ia bahkan sering menunjukkan kecintaannya kepada Felicia. Bahkan, beberapa kali keluarga kedua belah pihak bertemu.

Baca juga: Kaesang Ghosting, Ibunda Felicia Tissue Bantah Pansos: Saya Ibu yang Terzalimi

Dalam sebuah akun Instagram, nampak Nadya Arifta mesra dengan Kaesang Pangarep. Dengan postingan foto bersama putra Presiden Joko Widodo tersebut diduga telah move on dari mantan kekasihnya Felicya. Instagram/@nadriftakaesang

Ia menunjukkan sebagai ibu yang sangat bangga memiliki anak seperti Felicia. "Prestasimu dibangku sekolah sejak kecil mencerminkan pribadi baik dirimu. Kamu bukan gadis yang lemah, kamu penuh kasih pada sesama. Kamu anak yang sangat berbakti dan berbudi. Tetaplah kuat di dalam iman karena Tuhan tidak pernah tidur! We love you so much girl," tulisnya.

Dalam beberapa kali unggahan, Meilia menuliskan agar anaknya tetap kuat meski kondisinya terguncang usai membaca unggahan di Lambe Turah pada Jumat, 5 Maret 2021. Meilia mengaku Felicia kebingungan terhadap tindakan Kaesang yang menghilang dan baru menemukan jawaban di Lambe Turah yang memperlihatkan kedekatan Kaesang dengan Nadya Arifta, orang kepercayaannya sendiri.

Felicia Tissue juga mendapat dukungan dari warganet yang kecewa dengan tindakan Kaesang. "Semua berita Kaesang ghosting Felicia ini akan membuka mata kita. Jika Anda bosan dengan pasangan Anda, berbicaralah. Carilah solusinya. Pergi dan tidak mengatakan apa-apa hanya membuatmu pengecut," tulis @alunissagee. "Aneh sih kalo Felicia di-ghosting setelah 5 tahun pacaran dan udah rencana ke pernikahan dan alasannya karena agama. Lah 5 tahun emang gak tahu kalo beda agama?? Apapun alasan perpisahannya, ghosting is big NO NO NO!!!" tulis @heni_eunike.

MARVELA