Rege-Jean Page akan Tampil di Film The Gray Man

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Bridgerton Rege-Jean Page akan bergabung bersama Billy Bob Thornton dan Alfre Woodard untuk bermain dalam film arahan Russo Bersaudara The Gray Man.

Dilansir Deadline, Kamis 4 Maret 2021, para aktor dan aktris tersebut akan beradu akting bersama Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas, Wagner Moura, Jessica Henwick, Dhanush dan Julia Butters.

Joe dan Anthony Russo telah mengembangkan proyek tersebut bersama Sony dan pada musim panas dibeli oleh Netflix. "The Gray Man" akan menjadi film dengan anggaran terbesar dalam sejarah Netflix.

Produksi akan dimulai dalam dua minggu ini di Los Angeles. Film tersebut adalah bagian dari kemitraan kuat Netflix dan AGBO yang telah dikumpulkan dalam setahun terakhir dimulai dengan "Extraction", yang ditayangkan perdana pada April tahun lalu.

Russo Bersaudara akan menulis naskah bersama Christopher Markus dan Stephen McFeely. Mereka juga akan berproduksi atas nama AGBO bersama dengan Joe Roth, Jeff Kirschenbaum dan Chris Castaldi melalui spanduk Roth Kirschenbaum mereka.

"The Gray Man" didasarkan pada novel karya Mark Greaney yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Jove Books. Ini merupakan novel pertama yang menampilkan Gray Man, pembunuh bayaran dan mantan agen CIA Court Gentry.

Film thriller laga ini akan mengikuti Gentry (Gosling) saat dia diburu di seluruh dunia oleh Lloyd Hansen (Evans), mantan rekan di CIA. Film ini didasarkan pada angsuran pertama dari seri buku tersebut.

Sementara itu, Thornton baru-baru ini menyelesaikan produksi pada musim keempat serial Amazon-nya "Goliath". Dia juga baru-baru ini tampil dalam drama Sam Taylor-Johnson, "A Million Little Pieces".

Rege-Jean Page terkenal karena perannya yang luar biasa dalam serial Netflix Bridgerton, yang membuatnya mendapatkan penghargaan SAG dan NAACP Image Award untuk penampilan individualnya, dan baru-baru ini menandatangani kontrak untuk membintangi film yang diangkat dari permainan "Dungeons & Dragons" milik Paramount yang belum diberi judul. Film lain dari Russo Bersaudara dan AGBO adalah "Cherry" yang dibintangi Tom Holland dan akan tayang pada 12 Maret di Apple TV +.