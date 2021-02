7 Fakta Soal Daft Punk yang Baru Bubar, Harga Helmnya Nyaris Rp 1 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi duo elektronik Daft Punk menyatakan bubar melalui video musik berdurasi hampir 8 menit berjudul Epilog setelah berkarya selama 28 tahun. Grup duo yang dibentuk di Paris pada 1993 ini pernah memenangkan Grammy pada tahun 2014 dan dikenal dengan sosok misterius yang jarang terlihat di depan umum tanpa helm yang biasa dipakainya. Selain itu, hampir di semua hits yang mereka miliki, suara yang dihasilkan pun merupakan hasil vokal yang telah diproses secara digital.

Dikutip dari Up Venue pada Selasa 23 Februari 2021, berikut 7 fakta terkait dari Daft Punk yang mungkin belum Anda ketahui:

1. Sebelum Daft Punk Ada Darlin' Pada 1992,

Setahun sebelum Daft Punk menjadi sesuatu, Guy-Manuel de Homem-Christo dan Thomas Bangalter bergabung dengan , Laurent Brancowitz membentu band rock Prancis Darlin'. Meskipun berumur cukup pendek, Darlin berperan penting dalam asal-usul Daft Punk. Pecahnya Darlin tidak hanya memungkinkan Daft Punk untuk membuat suara unik mereka sendiri, tetapi ulasan tentang karya band asli oleh majalah musik Inggris Melody Maker mengarah pada ide Daft Punk sebagai nama band.

2. Daft Punk Memiliki 'Nenek Moyang' Terkenal

Daniel Vangarde, ayah dari Thomas Bangalter, adalah musisi yang dihormati dan berprestasi. Sebagai kekuatan musik utama di tahun 70-an, Vangarde dikenal karena ikut menulis dan memproduksi 'D.I.S.C.O.' oleh Ottawan dan "Cuba" oleh The Gibson Brothers. Dia juga tercatat telah membantu Daft Punk di tahun-tahun awal karir musik mereka. Sementara itu Guy-Manuel de Homem-Christo dikabarkan memiliki leluhur perwira militer Portugis Francisco Manuel Homem Cristo yang berperan dalam Perjanjian Anglo-Portugis tahun 1891 dan putranya penulis politik Portugis dan pendukung fasisme Homem Cristo Filho. Lebih jauh ke belakang, keluarganya dikatakan telah terlibat dalam Pertempuran Agincourt, berperang melawan pasukan Henry V.

3. Daft Punk Suka Captain Harlock

Anime dan manga yang dibuat oleh Leiji Matsumoto, Captain Harlock tercatat telah memberikan pengaruh besar pada plot Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, anime luar angkasa epik Daft Punk yang dibuat bersama Discovery. Matsumoto bahkan bergabung dengan proyek ini sebagai pengawas visual, sehingga memenuhi impian masa kecil Daft Punk untuk berkolaborasi dengan penulis manga Jepang yang terkenal.

4. Daft Punk Punya Helm Seharga AS 65.000 dolar. Kabarnya, sepasang helm dan aksesori yang menyertai Daft Punk bernilai total AS 65.000 dolar atau Rp 916,7 juta dengan kurs Rp 14.104. Helm ini memiliki banyak fitur, termasuk tampilan LED, segel leher bergaris, bagian belakang yang dapat dilepas, dan 'sarung tangan' terintegrasi yang mengontrol teks dan animasi tampilan helm.

5. Daft Punk Membintangi Iklan Lima Kali

Meski dikenal anonim, dalam beberapa kesempatan terpisah Daft Punk muncul dalam iklan komersial berbagai merek. Duo elektronik ini pertama terjun ke dunia iklan pada tahun 2001 dengan Juliette Lewis untuk iklan Gap, kemudian di tahun yang sama untuk iklan Cartoon Network pendek untuk blok program anime-sentris Toonami yang dijuluki Toonami, di mana Instella 5555 ditayangkan. Daft Punk menjadi terkenal di Jepang pada tahun 2006 dengan iklan untuk ponsel Premini Sony Ericsson, dan pada tahun 2010 duo ini muncul dalam iklan bertema Star Wars untuk Piala Dunia, ditemani oleh Snoop Dogg dan David Beckham. Penampilan iklan terbaru Daft Punk adalah pada tahun 2013, untuk klip promo Lotus F1 Team.

6. Daft Punk Memiliki Perancang Busana Sendiri

Sulit untuk tidak memperhatikan pakaian yang dikenakan oleh Daft Punk pada sampul album untuk Random Access Memories 2013. Dibalut setelan tuksedo futuristik, penampilan Daft Punk bukanlah ide mereka, busana ini diciptakan oleh Hedi Slimane dari label fashion Saint Laurent.

7. Daft Punk Tidak Suka Tampil di Pertunjukan Langsung

Meskipun mereka mendapatkan banyak uang di dunia pertunjukan yang ditampilkan secara langsung, Daft Punk menghindari melakukan pertunjukan langsung atau tur besar-besaran. Hal paling berharga yang dimiliki grup ini adalah kebebasan dan impian kreatif.