Setahun Peringatan Meninggal Ashraf Sinclair, BCL: We Are Ok

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) memperingati satu tahun meninggalnya, Ashraf Sinclair. BCL dan anaknya Noah Sinclair berkunjung ke makan Ashraf Sinclair. Dalam unggahannya, BCL mengungkapkan pesannya untuk sang suami tercinta.

"Hey Daddy, its been a year since you’re gone," kata BCL dalam unggahannya di akun Instagram 19 Februari 2021.

Kepada Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari menyatakan bahwa setahun terakhir adalah waktu yang cukup berat dijalani untuknya. "But we r okay.. We r coping.. ," kata Ashraf.

Baca: BCL Lebih Memilih Ashraf Sinclair Selingkuh Daripada Meninggal

Ia berharap Ashraf tidak menkhawatirkan BCL dan anaknya. "So, dont worry about us.. Have a wonderful life there.. We miss u.. ," kata BCL.

BCL mengunggah beberapa fotoya saat berada di makan Ashraf. Ada yang saat BCL dan Noah sedang berpelukan, ada pula saat keduanya sedang menaburkan bunga.

Banyak sekali yang menanggapi unggahan BCL. Salah satunya adalah penyanyi Andien. Andien mengatakan kepada Noah bahwa kisah cinta kedua orang tuanya adalah kisah paling indah yang pernah ia tahu. "Peluk kalian berdua.. Noah, your mom and dad had the sweetest love story I’ve ever known ," katanya.