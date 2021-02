BCL Lebih Memilih Ashraf Sinclair Selingkuh Daripada Meninggal

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) mengatakan sangat takut dengan kematian orang terdekatnya. Hal itu dirasakannya sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Ia bahkan pernah berpikir bahwa dia akan meninggal lebih dulu dibanding suaminya Ashraf Sinclair. "Karena gue berpikir, Noah ada di tangan yang tepat," kata BCL pada 13 Februari 2021 di kanal Youtubenya.

BCL memang menilai Ashraf Sinclair sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, dan bisa melakukan segalanya. "Aku tahu dia (Ashraf) adalah super Dad," kata BCL.

Sayang takdir berkata berbeda. BCL lah yang akhirnya bersama Noah setelah Ashraf meninggal. "Gue yang nggak ada persiapan ini, gue yang sama Noah. Memang kita hanya bisa berencana, namun Tuhan yang berkehendak," katanya.

BCL kembali takut dengan kematian, tepatnya kehilangan orang yang dikasihi. Ia bahkan lebih memilih bila pasangannya selingkuh dibanding meninggal dunia. "Kasarnya, bila orang bertanya 'Mending suami lo selingkuh atau suami lo meninggal?'. Gue akan pilih, mending suami gue selingkuh," kata BCL.

Menurut BCL, ketika suami selingkuh dan bersama orang lain, ia masih bisa melihat pasangannya. "Yang penting dia masih ada. Kalau lo menikah dengan orang dan sangat mencintainya, pasti merasakannya. Kalau suami happy dengan orang lain ya silakan," kata BCL.

Bila kejadian itu terjadi, BCL pun yakin dia akan merasa sakit. Namun BCL juga senang ketika suaminya mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan. "Kalau meninggal, orangnya kan sudah tidak ada," kata BCL yang yakin tidak akan banyak orang yang sependapat dengannya.

BCL bercerita bahwa saa ia memutuskan menikah dengan Ashraf Sinclair, sudah ada perbincangan tentang perpisahan saat itu. "Gue udah janji ke Ashraf. Kalau kita menikah, kita tidak akan bertahan buat anak. Kita hanya akan bertahan bila kita mau bertahan. Kalau nggak, let's just be friends, I think it is the best buat kita," kata BCL.

Walau ada perbincangan soal perpisahan, namun BCL mengaku tidak pernah terlintas ingin berpisah dengan Ashraf sekalipun. BCL mengatakan dalam pernikahan ada saja pertengkaran dan perbedaan pendapat antar individu.

Pernikahannya dengan Ashraf Sinclair pun bukan pernikahan yang sagat mulus. Ia mengakui ada kerikil, atau pengorbanan yang perlu dilewatin. "Tapi terpikir untuk tidak bersama itu tidak pernah. Gue bertahan, sampai bukan gue yang menentukan (untuk berpisah)," kata BCL.