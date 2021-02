Film Mr. and Mrs. Smith Dibuat Ulang, Siapa Saja Pemerannya

TEMPO.CO, Jakarta - Donald Glover dan Phoebe Waller-Bridge akan membintangi film "Mr. and Mrs. Smith" yang dibuat ulang. Sebelumnya, film yang dirilis tahun 2005 itu dibintangi oleh pasangan Angelina Jolie dan Brad Pitt.

Proyek film yang merupakan kolaborasi New Regency dan Amazon Studios dengan penulis Francesca Sloane akan tayang di Amazon Prime Video pada 2022. Hal itu seperti dilansir the New York Post pada Minggu 14 Februari 2021.

Proyek diumumkan lewat Instagram, di mana Waller-Bridge, 35 tahun, mengenakan piyama untuk memfilmkan dirinya berpose di ambang pintu - dengan gaya angkat kaki yang sama yang dilakukan Jolie, 45 tahun, untuk poster film dan materi promosi film tersebut.

Sementara Glover, 37 tahun, merekam dirinya sendiri menari untuk merayakannya.

Video tersebut, yang berasal dari Instagram Stories Glover, juga diposkan ulang oleh Jennifer Salke, kepala Amazon Studios. "Mr x Mrs Smith. Donald Glover x Phoebe Waller-Bridge. Dibuat bersama dengan Francesca Sloane. Kabupaten Baru + Amazon Studios," tulis Glover. "Amazon Prime Video 2022."

Ini menandai kedua kalinya Glover, yang nama panggung musiknya adalah Childish Gambino, dan Waller-Bridge akan membintangi sebuah film bersama. Duo ini sebelumnya ikut membintangi "Solo: A Star Wars Story" tahun 2018, dengan Glover sebagai Lando Calrissian muda dan Waller-Bridge sebagai pengisi suara L3-37.

Mr. and Mrs. Smith yang sebelumnya dibintangi Angelina Jolie dan Brad Pitt, berperan sebagai pembunuh rahasia dari agensi yang bersaing tanpa sadar ingin mendapatkan satu sama lain. Film itu sukses besar dan menghasilkan hampir AS 500 juta dolar di seluruh dunia. Brad Pitt dan Angelina Jolie bahkan sempat menikah hingga akhirnya mengajukan gugatan cerai pada 2016.