Putri Eugenie dan Jack Brooksbank Sambut Kelahiran Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Eugenie resmi menjadi seorang ibu. Putri dari Sarah Ferguson dan Pangeran Andrew ini telah menyambut anak pertamanya dengan suaminya Jack Brooksbank. "Yang Mulia Putri Eugenie telah melahirkan seorang putra dengan selamat hari ini, 9 Februari 2021, pada pukul 08.55 di Rumah Sakit Portland. Jack Brooksbank juga hadir (menemani persalinan)," kata Istana Buckingham dalam sebuah pernyataan, dikutip dari E!News, Rabu 10 Februari 2021.

"Ratu, Duke of Edinburgh, Duke of York, Sarah, Duchess of York, serta Tuan dan Nyonya George Brooksbank telah diberi tahu dan senang dengan berita itu," lanjut pesan itu.

Baca: Keluarganya Sempat Positif Covid-19, Putri Eugenie Bersyukur Kehamilannya Lancar

Pernyataan Istana Buckingham itu melanjutkan, bahwa putra pertama dari Putri Eugenie dan Brooksbank adalah cucu pertama dari Duke and Duchess of York, dan cicit kesembilan untuk Ratu dan Duke of Edinburgh. Putri Eugenie juga membagikan foto pertama tangan putranya di Instagram, memberi judul foto manis dengan tiga hati biru.

Sepupu Pangeran Harry dan Pangeran William yang berusia 30 tahun itu pertama kali membagikan berita kehamilannya pada bulan September. Di samping foto yang memperlihatkan sandal bayi, Eugenie menulis, "Jack dan saya sangat bersemangat untuk awal 2021 ...."

Berita kehamilan itu muncul dua tahun setelah pasangan itu mengikat janji pernikahan kerajaan di Kapel St.George di Windsor. Pada 22 Januari, hanya beberapa minggu sebelum menyambut anak pertamanya, Eugenie mengunggah kembali kenangan foto pertunangannya dengan Jack Brooksbank.

"Hari ini 3 tahun yang lalu," tulis Putri Eugenie di samping foto throwback. "Kilas balik ke saat yang membahagiakan ketika Jack dan saya mengumumkan pertunangan kami ... xx #flashbackfriday."