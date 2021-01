Geger Wakil Ketua DPRD Sulut vs Istri, Netizen Teringat The World of The Married

TEMPO.CO, Jakarta - Kisah drama Korea, The World of the Married langsung menjadi pembicaraan netizen Indonesia setelah insiden konflik yang nyaris menewaskan Michaela Elsiana Paruntu, istri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian. Video saat Mika, nama panggilan pendeknya, mencoba mengadang mobil yang dikendarai suami dan perempuan diduga selingkuhannya, bernama Angel di Jalan Raya Tomohon pada Ahad, 24 Januari 2021 viral di media sosial.

Terlihat di video yang terus dibagi di akun Youtube dan Instagram itu, Mika Paruntu, naik ke atas kap mobil James. Di dalamnya, ada Angel dan ibunya. Enggan berhenti meski istrinya di atas kap mobil, James tetap melajukan mobilnya hingga ratusan meter. "Tolong-tolong, Arrrggg," teriak Mika. Mobil James dihentikan masyarakat dan menurunkan paksa Angel, ibunya, dan James sendiri. Terdengar, Mika masih berteriak tapi tak terlalu jelas di keramaian lalu lintas malam itu.

Kejadian yang diduga bermula dari perselingkuhan ini langsung ramai dibahas netizen Indonesia. Netizen langsung menyematkan kisah perselingkuhan ini dengan The World of the Married versi Indonesia. Publik langsung merutuki James dan Angel.

Michaela Elsiana Paruntu alias Mika Paruntu. Facebook

"Padahal istri sah lebih cantik elegan, punya satu anak cowok, dan seorang dokter. Berasa kayak drakor The World of the Married. By the way, istri sah adalah adik kandung Bupati Minahasa. Auto tamat karir bapak Dewan itu," tulis @misslambe.id. "Istri sahnya cantik dan sangat baik hati. Seorang dokter dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas terkenal, kemarin maju sebagai calon bupati, Ketua PMI, Ketua Remaja Sinode. Kalau bukan karena istrinya mana mungkin suaminya seperti sekarang karena bapak istrinya mantan rektor universitas terkenal," tulis @pingkan_t.

Di akun Facebooknya, Michaela Elsiana Paruntu terakhir mengunggah status pada 21 Januari 2021. Ia mengunggah foto dirinya tanpa pulasan makeup. "Saya seorang perempuan di atas 30...Saya pilih menjadi ratu, bukan putri....Karena putri harus diselamatkan, tapi ratu bisa membangun kerajaannya sendiri," tulis dia seolah sudah mencium perselingkuhan itu.

Unggahan Mika Paruntu mendapatkan dukungan hampir 11 ribu pemilik akun Facebook. Ada lebih dari seribu komentar dan dibagikan kembali lebih dari 2.600 kali. "Aku mendukungmu, ratu. Tetap kuat dan berdoa. Jesus bless you, Mik," tulis @Ferny Sundah. "Dear Mika @Michaela Elsiana Paruntu...doa kami untukmu. Tuhan selalu melindungi, merahmati, dan mencintaimu," tulis Dixie Riyadi Sumampouw.

Drama korea The World of the Married. Instagram.com/@jtbcdrama

Sebaliknya, hujatan dan ungkapan kemarahan diterima di akun Facebook James. Unggahan terakhirnya pada 5 Desember 2020 adalah foto bersama kader Partai Golkar, partainya sendiri bersama kakak iparnya, Bupati Minahasa Selatan Christianty Eugenia Tetty Paruntu sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara.

"DPRD Provinsi Sulut, wakil rakyat yang tidak baik. Pecat saja secara tidak hormat," tulis Sandia Natalia Tuhuleruw. "Pecat, polisikan dengan pelakokrnya sekalian. So membahayakan nyawa orang lain," tulis Listy Chandra.

Bupati Christiany Eugenie Tetty Paruntu juga menuliskan dukungan untuk adiknya. Ia mengunggah foto Mika Paruntu saat dinobatkan sebagai Noni Sulut 2002. "Kamu cerdas, pintar, dan cantik MEP. Noni Sulut 2002. Bangga padamu. Tetap kuat dan takwa," tulisnya.

Mika Paruntu, atau sering disingkat MEP, singkatan dari nama panjangnya. adalah seorang dokter dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado. Profesinya sebagai dokter dan istri sah, memang amat mirip dalam kisah drama Korea, The World of the Married. Ji Sun Woo, seorang dokter diselingkuhi Lee Tae Oh, sutradara dengan Yeo Da Kyung hingga hamil.