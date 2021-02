Pandemi Virus Corona, Film Wonder Woman 1984 Tayang Agustus

Aktris cantik Gal Gadot memerankan perannya saat syuting film terbarunya, Wonder Woman. Wonder Woman adalah film pahlawan super tahun yang berdasarkan DC Comics karakter, dan filmnya didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. AP Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Film Wonder Woman 1984 menunda jadwal rilisnya akibat pandemi virus corona. Warner Bros memutuskan menunda tanggal rilis hingga dua bulan.

Awalnya film ini akan tayang pada 5 Juni 2020. Namun kini dijadwalkan ulang menjadi 14 Agustus.

"Kami izin untuk merilis Wonder Woman 1984 di layar lebar dan bersemangat untuk mengumumkan bahwa Warner Bros Pictures akan membawa film tersebut ke bioskop pada 14 Agustus," kata ketua Warner Bros Motion Movie Group, Toby Emmerich dilansir The Hollywood Reporter, Rabu, 26 Maret 2020.

Film arahan sutradara Patty Jenkins ini bergabung dengan film besar lainnya yang menunda tanggal rilis akibat pandemi virus corona seperti Fast and Furious 9, Black Widow, Mulan, No Time to Die, dan A Quiet Place II. "Kami berharap dunia sudah menjadi tempat yang lebih aman dan sehat saat itu," kata Toby Emmerich.

Warner Bros pada Selasa, 24 Maret 2020 waktu setempat juga mengumumkan penundaan adaptasi Jon M. Chu dari musikal Lin-Manuel Miranda In the Heights, yang dijadwalkan debut pada Juni, film animasi Scoob, yang memiliki tanggal rilis 15 Mei, dan film horor Malignant yang seharusnya dibuka pada 14 Agustus.

Untuk ketiga film tersebut, belum ada tanggal rilis baru yang disepakati.