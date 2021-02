Harvey Weinstein Dikabarkan Tertular Virus Corona di Penjara

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan produser Hollywood, Harvey Weinstein dikabarkan positif terjangkit virus corona baru (COVID-19). Dilansir dari Vanity Fair, Senin, 23 Maret 2020, Harvey menjadi satu di antara dua narapidana yang dinyatakan positif COVID-19 di penjara Wende Correctional Facility New York, Amerika Serikat, yang berkapasitas maksimum 961 narapidana itu.

Sebelumnya, produser film Pulp Fiction yang usianya sudah 68 tahun itu masuk rumah sakit awal Maret lalu karena mengeluh sakit dada dan diisolasi dengan keamanan tingkat penjara.

Menurut pihak yang berewenang, Weinstein sepertinya sudah mengidap virus saat dia dipindahkan ke Pulau Rikers di New York pada Rabu lalu. Sebelum dipindahkan ke Wende, yang terletak di sebelah timur Buffalo, Weinstein pernah ditahan di Pulau Rikers, New York. Produser film, Harvey Weinstein, meninggalkan ruang sidang di Manhattan, New York, Amerika Serikat, 25 Mei 2018. [REUTERS/Mike Segar]

Rikers, menurut Deadline, memiliki lebih dari 40 narapidana yang telah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19.

Perwakilan dari Weinstein tidak tahu menahu soal diagnosis itu. Sementara itu Departemen Pemasyarakatan dan Pengawasan Masyarakat negara bagian enggan mengonfirmasi diagnosa tersebut. Namun mereka membenarkan bahwa ada dua tahanan di Wende yang terkena corona.

Harvey Weinstein sebelumnya dijatuhi hukuman 23 tahun penjara pada awal bulan ini setelah juri memutuskan dia bersalah atas pemerkosaan di tingkat ketiga dan tindakan seksual kriminal di tingkat pertama.