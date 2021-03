Ups, Julianne Moore Tampil Bugil Bersama Anak Singa

TEMPO Interaktif

California

-Umur boleh saja mulai kedaluwarsa, tapi urusan kemulusan kulit aktris Julianne Moore siap beradu dengan siapa saja. Aktris yang Desember nanti akan berusia 50 tahun itu bahkan berani menanggalkan pakaiannya demi memamerkan kulitnya itu dalam iklan terbaru musim gugur-musim dingin 2010-2011 untuk rumah mode Bvlgari.

Dalam iklan yang dipotret oleh Mert Alas dan Marcus Piggot itu, bintang The End of Affair (1999) dan The Hours (2002) itu tak mengenakan apa-apa selain kalung mewah, anting-anting, jam tangan dan gelang mewah. Ia membiarkan rambut panjang merahnya menutup bahu.

Dalam sebuah iklan yang diberi titel The Children of Men, Moore berpose bersama dengan dua anak singa. Tas super-mahal produksi Bvlgari ditempatkan di depan dua anak singa itu untuk menutupi bagian vital tubuh Moore.

Iklan Bvlgari ini dipromosikan bersamaan dengan film terbaru Julianne Moore The Kids Are All Right mulai 9 Juli lalu di bioskop di Amerika Serikat. Dalam film drama komedi ini Moore bermain bersama Annette Bening memainkan peran ibu lesbian yang menikah. Mereka memiliki dua anak dan secara diam-diam melacak donor sperma dari ayah anak-anak mereka.

FirstPost.co.uk | YR