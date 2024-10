Kolaborasi Rose Blackpink dan Bruno Mars, 5 Serba-serbi Lagu Apt

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rose Blackpink dan penyanyi Bruno Mars meluncurkan lagu kolaborasi berjudul Apt pada Jumat, 18 Oktober 2024. Lagu Apt sudah bisa didengarkan di platform-platform pemutaran musik digital dan video musiknya sudah ditayangkan di saluran YouTube Rose.

Rose Blackpink dengan Bruno Mars

1. Inspirasi Lagu Apt

Inspirasi untuk membuat lagu Apt ketika Rose melihat para staf bersenang-senang sambil belajar dan bermain game bersama, menurut keterangan agensinya, The Black Label. Dikutip dari Vogue, Rose, menjelaskan secara eksklusif tentang inspirasi lagu Apt, hasil kolaborasi dengan Bruno Mars. Rose menyatakan, Apt, terinspirasi dari permainan minum Apartment.

“Saya ingat pulang (dari studio) agak panik. Apakah boleh, bahwa saya telah menulis lagu tentang permainan minum?” kata Rose.

Rose, yang kebingungan saat itu meminta timnya untuk menghapus lagu tersebut dari ponsel mereka. Rose, menghapusnya hanya untuk menyadari bahwa mereka sudah terobsesi dengan lagu itu.

2. Genre Musik

Dalam video musik tersebut, Rose dan Bruno Mars terlihat memainkan permainan minum Korea yang disebut Apateu, yang dimulai dengan nyanyian "Apateu apateu, apateu apateu." Apateu adalah bentuk singkat dari kata apartemen dalam bahasa Korea. Laporan The Korea Times, Apt memadukan nuansa punk rock dengan pengaruh R&B tahun 1990-an.

3. Ketika Bruno Mars Bergabung

Rose mengatakan, lagu itu benar-benar terbentuk setelah, Bruno Mars, bergabung dengan proyek tersebut. Apt merupakan lagu pertama yang dirilis menjelang peluncuran album perdana Rose yang bertajuk Rosie pada 6 Desember 2024. Menurut The Black Label, Rose berpartisipasi dalam penulisan 12 lagu di album tersebut, berbagi cerita pribadi.

4. YouTube

Dua penyanyi ini memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Lagu hasil kolaborasi ini juga meningkatkan suasana gembira. Video musik lagu Apt di saluran YouTube Rose sudah diputar lebih dari 66,5 juta kali pada Senin pukul 09.00.

5. Kolaborasi

Dikutip dari CNA, melalui Apt, Rose bergabung dengan, Jennie dan Lisa, sebagai anggota Blackpink yang telah bekerja sama dengan bukan artis K-Pop dalam lagu kolaborasi. Sebelumnya, Jennie telah berkolaborasi dalam lagu One of the Girls milik penyanyi Kanada, The Weeknd, bersama Lily-Rose Depp. Lisa juga bekerja sama dalam lagu SG bersama DJ Snake dan merilis New Woman dengan penyanyi Spanyol, Rosalia.

RACHEL FARADHIBA REGAR | ANTARA

