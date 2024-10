Kolaborasi Para Anggota Blackpink dalam Karier Solonya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Apt kolaborasi penyanyi Rose Blackpink dengan musisi Bruno Mars dirilis pada Jumat,18 Oktober 2024, demikian pula video musik untuk lagu tersebut. Lagu Apt sudah dapat didengarkan di platform-platform pemutaran musik digital dan video musiknya sudah ditayangkan di saluran YouTube Rose. Selain Rose, dua anggota Blackpink, Lisa dan Jennie, juga telah melakukan kolaborasi dengan penyanyi lainnya dalam karier solo.

1. Rose

Rose mengumumkan berkolaborasi dengan Bruno Mars dalam lagu Apt pada 16 Oktober 2024. Dikutip dari Antara, lagu yang memadukan nuansa punk rock dengan pengaruh R&B tahun 1990-an itu kemudian dirilis pada Jumat, 18 Oktober 2024. Apt merupakan lagu pertama yang dirilis menjelang peluncuran album penuh perdana Rose yang bertajuk Rosie pada 6 Desember 2024.

2. Lisa

Dikutip dari Billboard, Lisa tampil dalam lagu SG bersama dengan musisi Amerika Serikat, DJ Snake, Ozuna, dan Megan Thee Stallion. Lagu itu rilis pada 25 Oktober 2021. Kolaborasi ini memikay perhatian banyak penggemar dan menunjukkan gaya uniknya.

Lisa juga membantu Taeyang di Shoong! pada April 2023. Lagu yang muncul di album solo grup BigBang tersebut, Down to Earth , yang juga menampilkan Vibe, kolaborasi dengan Jimin dari BTS. Dia juga meluncurkan lagu New Woman yang berkolaborasi dengan Rosalia pada Agustus 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Jennie

Dikutip dari IMDb, video musik untuk The Weeknd, Jennie juga melakukan kolaborasi dengan Lily-Rose Depp (lawan mainnya di proyek tersebut) untuk menyanyikan lagu One Of The Girls dari soundtrack miniseri The Idol tersebut pada 2023. Pada awal tahun 2024, ia tampil sebagai bintang tamu di Slow Motion milik Matt Champion dan Spot! milik Zico, yang dirilis masing-masing pada Maret dan April.

BILLBOARD | ANTARA | IMDB

Pilihan Editor: Fan Meet Lisa BLACKPINK di Jakarta Rilis Harga Tiket, yang Termahal hampir Rp 6 Juta