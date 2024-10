Ragam Kolaborasi Bruno Mars dan Rose BLACKPINK di Lagu Apt: Bukan Biasa-biasa Saja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rose BLACKPINK, dan penyanyi pemenang Grammy Award, Bruno Mars, merilis single kolaborasi berjudul Apt pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Lagu kolaborasi ini langsung membangkitkan antusias publik. Sebab, dua penyanyi ini memiliki banyak penggemar yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, lagu hasil kolaborasi ini juga meningkatkan suasana gembira.

Perilisan lagu Apt milik Bruno Mars dan Rose yang sedang dibicarakan publik menyimpan serba-serbi menarik. Adapun, serba-serbi menarik dari kolaborasi ini sebagai berikut:

Mengunggah Foto Bersama sebelum Perilisan

Sebelum Apt dirilis, Bruno Mars dan Rose BLACKPINK mengunggah foto satu sama lain di halaman media sosial masing-masing. Bahkan, mereka juga saling bercanda di bagian komentar unggahan tersebut.

Melalui Instagram pribadinya, @roses_are_rosie, pada 16 Oktober 2024 lalu, Rose mengunggah foto polaroid yang menampilkan mereka berdua.

“Malam ketika aku mengajari Bruno cara bermain permainan minum Korea,” tulis unggahan Instagram Rose tersebut.

Unggahan foto tersebut ditanggapi oleh Mars sambil bercanda dengan mengatakan, “Sangat menyenangkan! (Ingat) ketika kamu mencoba menciumku? Itu (aneh). Selain itu, foto yang keren!"

Rose BLACKPINK dan Bruno Mars berkolaborasi. Instagram/@roses_are_rosie

Sementara itu, dalam Instagram pribadinya, @brunomars, Mars mengunggah foto mereka yang sedang memainkan permainan Korea sesuai keterangan unggahan Rose. Mars juga mengulangi klaimnya tentang Rose yang mencoba menciumnya.

“Jadi ini aku yang bertahan untuk hidup (Rose) memperkenalkanku pada permainan minum Korea ini dan membuatku nakal. Segera setelah itu, dia mencoba menciumku, dan aku seperti 'Woah Rosie! Bagian mana dari permainan ini?' Dia seperti berkata, 'Aku tidak mau main-main lagi denganmu, bocah kecil! Big Rosie (adalah tentang bisnis itu).' Terguncang, aku menjawab 'Hentikan Rosie, aku takut!' Tapi selain itu, malam yang sangat santai,” tulis unggahan tersebut, pada 17 Oktober 2024.

Pada unggahan Mars tersebut, Rose menanggapi di bagian komentar. Rose menjawab, “Ada apa denganmu?”

Menambah Daftar Anggota BLACKPINK yang Berkolaborasi dengan Non K-Pop

Dilansir Channelnewsasia, melalui Apt, Rose bergabung dengan Jennie dan Lisa sebagai anggota Blackpink yang telah bekerja sama dengan bukan artis K-pop dalam lagu kolaborasi. Sebelumnya, Jennie telah berkolaborasi dalam lagu One of the Girls milik penyanyi Kanada, The Weeknd, bersama Lily-Rose Depp. Sementara itu, Lisa juga bekerja sama dalam lagu SG bersama DJ Snake dan merilis New Woman dengan penyanyi Spanyol, Rosalia.

Inspirasi Lagu Apt

Dikutip dari vogue, Rose menjelaskan secara eksklusif tentang inspirasi lagu Apt, hasil kolaborasi dengan Bruno Mars. Rose menyatakan, Apt terinspirasi dari permainan minum Korea favoritnya, Apartment.

“Saya ingat pulang (dari studio) agak panik. Apakah boleh, bahwa saya telah menulis lagu tentang permainan minum?” kata Rose.

Rose BLACKPINK yang kebingungan saat itu meminta timnya untuk menghapus lagu tersebut dari ponsel mereka. Rose menghapusnya hanya untuk menyadari bahwa mereka sudah terobsesi dengan lagu itu. Lalu, untuk menghormati asal-usul Korea Rose, dalam sepanjang lagu, ia dan Bruno Mars berpegang pada pelafalan Korea untuk apartment, yaitu apateu.

Pilihan editor: Rose BLACKPINK Minta Fans Bersiap Usai Teken Kontrak dengan Label Atlantic Records