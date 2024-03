Dwayne Johnson Memperkenalkan Merek Perawatan Kulit Papatui

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Dwayne Johnson atau The Rock meluncurkan merek perawatan kulit bernama Papatui. Laporan Well and Good, Kamis, 7 Maret 2024, dikutip Antara, produk Papatui antara lain sabun mandi pelembap, sabun batangan, sabun muka untuk kulit kering, dan produk perawatan tato.

Johnson mengatakan, perawatan pribadinya telah sudah lama dibicarakan.

“Orang-orang bertanya tentang perawatan kulit saya selama bertahun-tahun. Orang-orang tahu saya adalah pendukung semua pria untuk merawat diri mereka luar dan dalam,” kata Johnson.

Johnson keturunan Samoa, nama merek tui dan papa, dua nama panggilan yang diberikan kakeknya saat ia tumbuh dewasa, yang jika digabungkan akan diterjemahkan menjadi batu dalam bahasa Samoa

Peluncuran awal produk Papatui mencakup beragam produk wajah, tubuh, dan rambut antara lain Awakening Eye Gel, Restoring Daily Facial Moisturizer, Enhancing Tattoo Balm, dan Deodoran Bebas Aluminium 48 Jam.

Tiga aroma khasnya termasuk Sandalwood Suede yaitu dengan nuansa kayu, Lush Coconut campuran kelapa, vanila, dan Cedar Sport aroma segar kayu cedar.

Setiap formulasi dalam koleksi Papatui, kata Johnson, dibuat dengan cermat oleh tim pakar industri profesional. "Kualitas dan kemanjuran adalah hal yang paling penting. Saya cukup beruntung memiliki akses ke beberapa sumber daya dan pemikiran terbaik saat mengembangkan Papatui," katanya.

Dikutip dari PR Newswire, selain formulasi bahan, Johnson juga ingin produknya memiliki aroma yang berkelas. Johnson bekerja sama dengan rumah produksi parfum Dsm-Firmenich untuk membuat formulasi aroma bagi produk Papatui. Johnson beserta tim sepakat Papatui menggunakan tiga aroma khas tersebut.

