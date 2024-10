3 Drama Jaehyun NCT yang Gagal Tayang, Terbaru I Believe You

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota boy group NCT, Jung Jaehyun, pada awalnya dijadwalkan untuk membintangi drama Korea atau drakor terbaru berjudul I Trust You, bersama aktor Lee Chae Min. Proyek ini sangat dinantikan penggemar karena menjadi drama terakhir Jaehyun sebelum melaksanakan wajib militer pada awal November 2024 mendatang.

Melansir dari Koreaboo, drama ini telah memulai syuting pada April 2024. Tetapi pada 16 Oktober 2024, diumumkan bahwa proses produksi drama yang juga dikenal dengan judul I Believe You ini terpaksa diberhentikan.

Menurut YTN News, drama ini menghadapi kesulitan investasi dalam produksinya. Mereka disebutkan telah menyelesaikan tahap praproduksi. Kemudian syuting dilakukan terlebih dahulu sebelum perusahaan produksi mendapatkan kontrak dengan investor. Namun ketika proses syuting berjalan, para investor mengubah pendirian mereka. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk menambah biaya syuting, dan berujung pada penghentian produksi.

Permasalahan yang menimpa perusahaan produksi drama I Believe You ini menambah daftar drama yang dibintangi oleh Jaehyun NCT yang gagal tayang di televisi. Sebelumnya, terdapat dua drama Jaehyun lain yang gagal tayang karena berbagai permasalahan. Berikut drama Jaehyun NCT yang gagal tayang.

1. Dear.M

Salah satu drama Jaehyun NCT yang gagal tayang adalah Dear.M. Bukan karena masalah produksi, drama ini gagal tayang di televisi Korea setelah salah satu pemeran utamanya, Park Hye Soo, dituduh sebagai pelaku kekerasan di sekolah.

Menanggapi isu itu, dua hari sebelum penayangan perdananya pada 26 Februari 2021, pihak KBS 2TV memutuskan untuk menunda perilisan drama Dear.M, yang juga menjadikan Jaehyun sebagai pemeran utamanya. Satu tahun kemudian, drama ini diumumkan akan dirilis di Jepang pertama kali pada pertengahan tahun 2022. Kini Dear.M telah tayang secara global di platform streaming Viki.

2. Bungee Jumping Of Their Own

Bungee Jumping Of Their Own adalah remake dari drama berjudul serupa yang sempat populer di Korea pada tahun 2001 lalu. Setelah menentukan Lee Hyun Wook dan Jaehyun sebagai pemeran utamanya, tim produksi ini tiba-tiba mengumumkan pembatalan proses produksi.

Melansir dari Soompi, pada 9 Desember 2021, Kakao Entertainment mengumumkan bahwa produksi drama Bungee Jumping Of Their Own telah dibatalkan. Perusahaan tersebut menjelaskan, ada perbedaan pendapat dari penulis skenario asli drama tersebut. Oleh karena itu, untuk menghargai pendapat penulis, drama ini terpaksa dibatalkan.

3. I Believe You

Drama terbaru Jaehyun NCT yang gagal tayang adalah I Believe You atau I Trust You. Seperti dikatakan sebelumnya, drama ini mengalami kesulitan investor sehingga tidak dapat melanjutkan proses produksi drama. Bahkan dikabarkan perusahaan belum membayar aktor dan staf setelah syuting dihentikan selama lima bulan.

Kepada YTN News, perusahaan menyebutkan mereka akan bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan membayar para aktor dan staf yang terlibat. Selain itu, apabila drama ini memulai kembali syuting yang tertunda, maka akan sulit dilakukan karena Jaehyun yang mulai menjalani wajib militer pada 4 November 2024.

